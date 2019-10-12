



В общении с боксерами Путин вспомнил, как однажды во время занятия этим видом спорта ему сломали нос. Путин отметил, что бокс был первым видом спорта, которым он решил заниматься.





«Мне сломали нос, и все прекратилось», — рассказал Путин.





По словам президента, перелом долго срастался и он решил перейти в другой вид спорта.



