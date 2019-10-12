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Боксеры подарили Путину бриллиантовую перчатку, а он рассказал, как ему сломали нос

Российские боксеры пригласили президента России Владимира Путина посетить тренировку во время спортивной выставки в Нижнем Новгороде, передает РИА Новости.


В общении с боксерами Путин вспомнил, как однажды во время занятия этим видом спорта ему сломали нос. Путин отметил, что бокс был первым видом спорта, которым он решил заниматься.

«Мне сломали нос, и все прекратилось», — рассказал Путин.

По словам президента, перелом долго срастался и он решил перейти в другой вид спорта.
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