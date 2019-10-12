И вот это время пришло. Мы встретились с хозяином брестского "Динамо", включили диктофоны и услышали много интересного. Какой видит ПФЛ деятельный белорусский бизнесмен, чья команда собирает аншлаги и лидирует в чемпионате страны? В чем преимущества и перспективы лиги? Что получат клубы и национальная федерация с внедрением коммерческой модели, аналогов которой футбольная Беларусь еще не знала? Интервью продолжалось больше часа, который пролетел незаметно, пишет pressball.by









Созданием ПФЛ вы занимаетесь уже не один месяц. На какой стадии процесс сегодня?

До воплощения еще далеко, сейчас проект в фазе проработки. Все-таки речь идет о серьезной новации для нашего футбола, в таких делах спешить нельзя. Тем не менее мы уже составили первичную концепцию и передали ее в федерацию, чтобы там изучили наше видение, при необходимости задавали вопросы. Насколько знаю, руководство Минспорта также ознакомилось с представленными нами предложениями. Процесс небыстрый. Люди хотят быть уверены, что с экономической точки зрения ПФЛ будет устойчивой структурой. Клубам также необходимо убедиться, что лига не несет никакой угрозы их финансовому положению. Более того, и БФФ, и клубы должны видеть, что в новой реальности они смогут заработать.





Ключевой мотив Профессиональной лиги — материальный?

Да, главное — заработать деньги. Во всех странах ПФЛ создаются, чтобы объединить аудиторию клубов и, грубо говоря, ее продать. Спонсорам, телеканалам, букмекерам и так далее. Объединение нужно, чтобы получить синергию. Так работать проще и эффективнее.





По вашим оценкам, какова аудитория чемпионата Беларуси? Ее объем уже определили?

Думаю, ее никто толком не считал. Активную аудиторию в принципе легко прикинуть. Она примерно в четыре-пять раз больше, чем у брестского "Динамо". Плюс вторичная аудитория, соцсети, люди, интересующиеся футболом время от времени. В итоге, думаю, получим несколько сотен тысяч человек. Конечно, это немного. Но надо также исходить из того, что сегодня аудитория еще даже не сформирована. Ее можно и нужно увеличивать. Для этого необходимо создать продукт.





Вы сказали о продаже телеправ, и здесь мы сталкиваемся с фундаментальной проблемой. Государственные каналы давно и твердо стоят на позиции, что платить за показ национального чемпионата — смертный грех. У нас даже еврокубки идут по бартеру. Собираетесь прорвать эту плотину?

В продаже телевизионных прав самое важное — конкуренция. Там, где есть борьба за покупку прав, неизменно растет их стоимость. Где конкуренции нет, там провал. Например, Россия. Шестой по рейтингу УЕФА чемпионат продает права за сумму до 30 миллионов долларов. Это несопоставимо с лигами, которые находятся на 10-20 местах. А все оттого, что покупатель всегда один — "Газпром-медиа" (канал "Матч ТВ").





В условиях конкуренции все иначе. Там фигурируют десятки, сотни миллионов долларов. Мы все вместе — федерация, лига, Белтелерадиокомпания — должны это понять. И для обсуждения конкретно этого вопроса планируем провести ряд трехсторонних встреч.

БГТРК сегодня имеет передвижные телевизионные станции с возможностью съемки матчей, не уступающей по уровню картинке Лиги чемпионов. В наших планах задействовать Белтелерадиокомпанию для производства такого продукта. Конечно, если телевизионщики согласятся. Мне кажется, они проявят заинтересованность, поскольку сотрудничество планируем сделать коммерческим. Лига станет платить БГТРК за съемку и вывод сигнала. Но продажей картинки будет заниматься лига — ее соответствующий департамент. И продаст она их тому, кто больше заплатит.





Кому именно — есть представление?

Скорее всего, это будут крупнейшие европейские агентства, которые покупают права на известные лиги за три-четыре-пять миллиардов долларов за цикл. При этом Белтелерадиокомпания здесь тоже вправе претендовать на показ чемпионата. Если на каком-то этапе ее предложение окажется наиболее выгодным, то она получит полный пакет. Станет не только производителем продукта, но и его эксклюзивным покупателем, предложившим самую высокую сумму.





За сколько можно продать телеправа на показ чемпионата Беларуси? По идее должны быть суммы с шестью нулями...

По итогам всех встреч нашей рабочей группы мы пришли к пониманию, что при правильной организации трансляций стоимость прав в первый же год составит около миллиона евро. Это стартовые цифры. Мы ожидаем, что по мере развития лиги и увеличения зрительского внимания к футбольным матчам доходы от телевидения станут расти.









Как они будут распределяться между клубами? Ведь не поровну?

Пропорция — это предмет обсуждения. Наше предложение — 50-25-25. Половина стоимости делится в равных долях между всеми командами. 25 процентов — в зависимости от показанного в предыдущем сезоне результата. И еще 25 — за маркетинговую привлекательность, которая формируется на основании ряда данных. Посещаемость, работа с болельщиками, социальные сети и так далее. Таким образом, если разделить условный миллион евро, получается в среднем около 60 тысяч евро на клуб. В первые годы существования лиги вырученная за телеправа сумма будет колебаться от 1 до 5 миллионов. И если, например, на третий сезон трансляции будут проданы за 5-6 миллионов евро, каждый клуб получит по 300-400 тысяч. И ряд из них за счет этого смогут закрыть треть или четверть своего годового бюджета. А некоторые — больше половины.





Профессиональной лиге нужен мощный генеральный спонсор. Работаете в этом направлении?

Пока не очень активно. Сразу скажу почему. Сегодня у нас нет четкого понимания, когда стартует лига. Нет даже уверенности, стартует ли она вообще. Вдруг не удастся убедить федерацию и Минспорта в необходимости этого проекта. Для меня понятно как дважды два: ПФЛ нужна белорусскому футболу. В зоне УЕФА только пять стран не имеют лиги — и Беларусь в их числе. Так что могу сразу сказать: если федерация выступит против создания ПФЛ, то это будет восстание против логики.





Работу со спонсорами мы сможем начать только после того, как появится конкретика. А вести переговоры от имени несуществующей структуры... Это не очень серьезно. Хотя, конечно, совру, если скажу, что на примете нет никаких вариантов. Консультации ведутся. У многих компаний есть заинтересованность. Чем больше у ПФЛ будет партнеров, тем лучше. Со всеми можно договориться, найти оптимальную форму сотрудничества. Если вести речь о генеральном партнере, то, естественно, нужно иметь в виду крупную корпорацию, которая готова привязать свое имя к качественному футбольному продукту. Здесь правильнее говорить о транснациональных брендах — таких как, например, "Кока-Кола", "Ред Булл", "Самсунг". Кроме этого, у лиги должен быть и официальный партнер, и беттинговый партнер и так далее.





Все реально, и я вижу это на примере "Динамо-Брест". Сегодня у нас есть контракты с разными компаниями. Там фигурируют суммы в 100 тысяч евро, 80 тысяч. И таких контрактов не один и не два. Но это клуб — у него меньше аудитория, количество матчей. У лиги будут другие возможности, а значит, и цифры вырастут. По нашим прогнозам уже на старте титульного партнера реально привлечь за полмиллиона евро. Если хорошо поработать по всем направлениям, то совокупно за счет рекламы и спонсорства можно в первый же год заключить контракты на два-три миллиона евро. И это, напомню, не считая телеправ.





Какую вы встречаете реакцию в Доме футбола, когда обсуждаете тему Профессиональной лиги?

Как уже сказал, мы передали в федерацию свою концепцию проекта. Теперь ждем ответа. Пока обратная связь такова, что БФФ хоть и сомневается, но проявила интерес. Вижу, что и федерация, и Минспорта нас услышали. Осталось дождаться от них конкретного решения.





Известно, что с руководством федерации вы сейчас не слишком ладите, особенно в свете последних событий. Это не мешает двигать тему?

Скажу так: я бизнесмен. Когда есть общее дело, которое может принести доход, то на каких-то принципах всегда можно договориться. Да, я часто критиковал федерацию. И продолжаю это делать. Считаю, это совершенно нормально. Даже полезно, если дискуссия носит конструктивный характер. Мы все хотим сделать белорусский футбол лучше. Просто по-разному это понимаем.





Конкретно про последние процессы в федерации... Это внутреннее дело исполкома, что мы там обсуждаем. Да, ругаемся. И на последнем заседании ругались, внеочередном, которое состоялось в том числе по моей инициативе. Я там сегодня в оппозиции. Мы задавали и будем задавать неприятные вопросы. И пока не могу сказать, что нас услышали на сто процентов. Надеюсь, со временем ситуация изменится. Опять-таки — это абсолютно естественный процесс. Исполком — сборный орган. То есть в лучшем случае место для дискуссии, в худшем — для срача. Так или иначе, это лучше, чем партийное собрание.





По натуре я человек кулуарный, никогда не стремился попадать на страницы и экраны. Но потом появилось "дело Савицкого" — и понеслось... Мы до сих пор считаем, что нас обидели и правда на стороне "Динамо-Брест". Но, заметьте, прежние разногласия ничуть не мешают нашим отношениям с "Неманом". Сегодня они хорошие, здравые. Это же касается и диалога с властями Гродно и Гродненской области. Филиал академии там открываем, хотим развивать детский футбол. Мы в состоянии находить общий язык со всеми. Тем более в таком глобальном вопросе, как Профессиональная лига. Этот проект однозначно стоит того, чтобы оставить в стороне какие-то локальные конфликты.





По уставу ФИФА премьер-лига должна подчиняться национальной федерации. Есть представление, как регламентировать такое сосуществование?

Это должны быть договорные отношения. Как договоримся, так и будет. У каждой страны здесь своя специфика. Где-то лига берет на себя юношеские чемпионаты и низшие дивизионы. Где-то иначе: федерации отчисляется часть доходов, и она распоряжается этими деньгами по своему усмотрению.





Мы за второй вариант. Так работают в России. Лига приобретает права на проведение чемпионата страны — телевизионные, коммерческие и прочие. Лига платит за это федерации — мы закладываем в бизнес-план 300 тысяч евро ежегодно. Таким образом с БФФ снимаются расходы на чемпионат. Федерация будет в плюсе. А ПФЛ проведет турнир согласно всем нормам УЕФА. Спустя какой-то обозначенный период договор пересматривается. По мере развития лиги отчисления в пользу БФФ будут расти.





Уточним: заботой федерации в этом случае останется...

...сборные, первая и вторая лиги, судейство, лицензирование. Женский, детский, массовый футбол. К ПФЛ отойдут сильнейший дивизион, регламент, телеправа. Если кратко, лига сосредоточится на проведении чемпионата и повышении его привлекательности. И это не какая-то революция. Обычное распределение зон ответственности, принятое в развитых футбольных странах Европы.









Хочется подробнее о судействе. Оно полностью останется при федерации? Там ведь нюансы — есть соответствующий комитет, есть важный вопрос назначений на матчи. На это лига не претендует?

Давайте по порядку. Судейский корпус остается в ведении Дома футбола — таково требование УЕФА. Вместе с тем ПФЛ вправе договариваться с федерацией о своем участии в развитии этой составляющей. Всем ведь важно, чтобы судейских скандалов в нашем футболе было как можно меньше. Для этого квалификацию арбитров нужно постоянно повышать. Здесь лига готова взять на себя определенные обязательства. Курсы, стажировки, подготовка молодых арбитров. В числе прочего — привлечение иностранных бригад для обслуживания матчей чемпионата Беларуси.





Представьте ситуацию. Приезжает знаменитый рефери, который судил, допустим, финал Лиги Европы. В течение трех дней он проводит для белорусских коллег семинар. А затем работает на центральном матче очередного тура. ПФЛ готова покрывать эти расходы, поскольку такое взаимодействие очень важно и полезно.





Что касается упомянутых вами нюансов, то лига будет настаивать на своем представительстве в различных комитетах и комиссиях. Не только судейских, но и других, которые связаны с проведением чемпионата. Согласование списков арбитров, дисциплинарный комитет... Считаю, если в исполком федерации будут входить представители ПФЛ, то это будет правильно. Давайте обсуждать. Но мне это видится логичным.





Как в вашем представлении будет выглядеть модель управления ПФЛ?

Планируется, что лига будет отдельным юридическим лицом со своими руководителем, заместителями, директорами департаментов. Большой упор необходимо сделать на маркетинговую составляющую: коммерческий и маркетинговый отделы, поиск партнеров и спонсоров — другими словами, заработок. Это именно то, на что наша федерация по тем или иным причинам не может сделать упор.





Решением стратегических вопросов будет заниматься коллегиальный орган. Назовем его совет. Каждый клуб получит право голоса, причем ценность этих голосов предлагаем сделать разной — в зависимости от занимаемого места в таблице. Например, 16-я команда лиги имеет 1 балл, лидер — 16. У администрация ПФЛ будет 17 баллов — на один больше, чем у чемпиона. Общее количество баллов — 153. Решения принимаются простым большинством. Это 77 баллов и более. То есть участвуют все — ценность разная. Лидеры чемпионата имеют большее влияние, но решение принимается только коллективно.





Голосование — это здорово, но центральной фигурой ПФЛ в любом случае будет ее босс. Наверняка должность будет выборная. И по идее занять ее должен человек нейтральный, равноудаленный от клубов. Иначе недолго подумать, что председателем видит себя сам Александр Зайцев...

Лигу может возглавить любой, даже иностранец. Украинцы, например, пригласили швейцарца. Разумеется, это нейтральный человек. Глава английской премьер-лиги, по-моему, тоже не является представителем какого-то клуба. В белорусском футболе, к сожалению, бытует мнение, будто руководителем чего бы то ни было должен быть футбольный человек. Бывший игрок, тренер либо кто-то еще из этой тусовки. Но почему? С нашей точки зрения, это должен быть менеджер другой формации. Да, близкий к футболу, но близкий также и к экономике. Знающий, как работает рынок телеправ, рекламы, продвинутый в вопросах маркетинга, разбирающийся в устройстве европейского футбола. Человек, который имеет четкое представление, как сделать лигу коммерчески привлекательной и успешной.





У многих белорусских клубов бюджет, прямо скажем, не астрономический. Как развивать маркетинг, не имея больших денег?

А больших и не требуется, мы знаем это на собственном примере. На каждой домашней игре проводим "Матчдэй" — комплекс мероприятий, которые превращают футбол в зрелище, в праздник. Поверьте, это недорого. Но нужно заниматься не только этим. Понимаю, трудно надеяться, что у кого-то в ближайшее время появится современный стадион. Но, так или иначе, маркетинговую составляющую усиливать жизненно необходимо. Для этого у лиги будет специальный регламент. Он обяжет клубы заниматься маркетингом серьезнейшим образом, а не по остаточному принципу. ПФЛ им поможет — семинарами, практиками, методическими рекомендациями, инструкциями. Предполагается, что лига создаст целый штат маркетологов, и они будут в постоянном контакте с клубами.





Говорят, вы видите в премьер-лиге всего восемь команд.

Неправда. Откуда это вылезло, не знаю. А вдруг девять, а не восемь? Или двадцать? Откуда эта цифра? Слухи, ерунда. Я далек от такой мысли. И вообще говорить о количестве клубов сейчас бессмысленно. Мы в начале пути. Консультировались насчет количества команд с коллегами из разных стран — Латвии, Украины, испанской ла-лиги. Общались с представителями крупных европейских медиаагентств. Они считают, что наша сегодняшняя формула идеальна для старта. 16 клубов — простая и ясная модель, два круга без всяких финальных пулек. Количество матчей оптимально. Потребителю все предельно понятно, что очень важно.









Один из главных вопросов: зачем вам все это? Не боитесь упреков, что Зайцев создает ПФЛ под себя?

Все, что хочет Зайцев, — заработать. Пока получается так, что вкладываю в брестское "Динамо" из своего кармана. Материальной отдачи никакой. Проект, чего скрывать, не дешевый. Нести этот груз всю жизнь не хочу. Поэтому пытаюсь сделать так, чтобы футбол приносил доход, который покрывал хотя бы часть затрат. В идеале — чтобы полностью их компенсировал. Без лиги, без синергии, в одиночку этого не добиться. Нужны общие усилия шестнадцати клубов.





Сейчас вы скажете, что есть пример БАТЭ, который много лет существует за счет еврокубковых заработков. Да, это красиво. Мне тоже хотелось бы привезти в страну Лигу чемпионов. Но это не гарантированная история, в нее заложены риски, в чем мы убедились в нынешнем сезоне. Не хочется каждый раз зависеть от спортивного результата. Он может быть, а может и не быть. Та же жеребьевка — дело случая. Повезет, не повезет. Попадется серьезный соперник, и твой еврокубковый поход сразу закончится. Даже если состав будет в пять раз сильнее.





На первом этапе сами готовы вкладываться в ПФЛ?

Готов. Просто потому, что не вижу альтернативы этому проекту. Напишите: я готов поднимать ставки и играть на повышение. Но лишь потому, что знаю: мои аргументы убедят любого.





Сторонников у вас много? В тех же клубах?

В чемпионате мы все конкуренты. Но в рамках лиги у нас общий интерес. Как иначе, если это механизм, который поможет зарабатывать? Помните, в 2017 году уже была попытка сделать "Майстар-лигу"? Даже презентацию провели, ее инициировал Николай Карпович. Идея нам понравилась, но тогда она так и не развилась. Наверное, всему свое время. Два года назад мы хуже ориентировались в экономике футбола, а сейчас понимание уже есть. С кем бы я ни говорил на эту тему, везде нахожу интерес.





Каковы ваши ближайшие планы, связанные с лигой?

Думаю, нас ждет еще немало интервью и дискуссий на тему ПФЛ. И это хорошо, будет интересно услышать разные точки зрения. Как только мы получим зеленый свет от федерации, начнем документально оформлять лигу и вести переговоры с будущими партнерами.





Когда, по самым оптимистичным прогнозам, ПФЛ может стартовать?

Если все, о чем мы говорили, получится максимально быстро, то мы можем начать в 2021-м. Одного года вполне хватило бы, чтобы создать рабочую группу, подготовить ряд документов, открыть юридическое лицо и начать заключать предварительные контракты.









Но повторюсь: здесь хотелось бы понимания от федерации и заодно всего белорусского футбольного сообщества. Нам всем необходимо понять: создание ПФЛ — это неизменные плюсы для всех. Для БФФ, которая сможет сконцентрироваться на национальных сборных, массовом и детско-юношеском футболе. Для работников сферы футбола, где за счет повышенного внимания и работы профессионалов вырастут заработные платы. Для болельщиков, которые получат продукт европейского качества. Создание лиги увеличит интерес к белорусскому футболу, что, в свою очередь, позволит привлечь дополнительный частный капитал. Будет вкладываться больше средств как в развитие детско-юношеского футбола, так и в приглашение игроков более высокого класса. Что в итоге должно дать положительный эффект для национальной сборной.





Возьмем простой пример. Допустим, есть бизнесмен, готовый вложить деньги в футбол. Его путь начнется с третьего дивизиона, и при этом у него не будет никакого экономического стимула — только личное желание тратить деньги из своего кармана. С четким пониманием, что эти средства он не сможет вернуть. В случае же создания ПФЛ каждый инвестор будет видеть, что, взяв клуб второй лиги и пройдя с ним путь до ПФЛ, он начнет зарабатывать. Таким образом, футбол становится привлекательным для бизнеса.





Напоследок как раз о футболе и спросим. В Бресте футбольный бум, команда рвется к чемпионству. Кайфуете, приходя на стадион?

Впереди самый ответственный отрезок, в лидирующей группе нет разрывов. Никто не знает, чем закончится чемпионат. Потому стараюсь избегать разговоров про медали. Получается игра — и слава богу. Ее содержание, признаюсь, меня удовлетворяет. Брест показывает именно тот футбол, который нравится людям. И продолжит показывать. Мы не та команда, которая вымучивает очки, отсиживаясь у своих ворот. "Динамо" всегда будет играть в атаку.





Геннадий КОЗЛОВСКИЙ (фото)



