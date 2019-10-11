Александра Герасименя: Я хочу быть не только тренером

В культурном центре «Корпус» в Минске организовали открытое интервью со знаменитой белорусской спортсменкой Александрой Герасименей, передает «Белсат»





Чемпионка мира и Европы в течение двух часов отвечала на вопросы о своей жизни, карьере и планах на будущее.





– Два месяца прошло после того, как Вы объявили о завершении карьеры. Чем эти 2 месяца были наполнены в Вашей жизни, когда большой спорт отошел на второй план?





– Я наконец съездила отдохнуть, не на неделю-две, как это случается, а полноценно, чтобы немного отпустить мысли, осмыслить ситуацию, что я все-таки закончила спорт. А после возвращения активно начала заниматься своим клубом, расписанием, у нас начался сезон, работы – выше крыши! […]









Когда-то своим успехом на Олимпийских играх дала толчок молодым тренером к пониманию, что олимпийскую медаль завоевать можно. Нет такой границы. И то, что мы из Беларуси, а не из такой великой державы, как Америка или Австралия, где плавание является национальным видом спорта, и медали у них штампуются в каждом олимпийском сезоне, – у нас это также можно. И значит, если стираются эти границы, если сначала тренер понимает, что можно взять медаль, что нужно к этому стремиться, у спортсменов появляются такие же мысли, и возможно у кого-то даже откроются новые дыхание, новые таланты…