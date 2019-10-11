Властям предлагается дать ей имя Анатолия Капского, основателя и многолетнего руководителя ФК БАТЭ, который умер больше года назад. Подчеркивается, что все успехи БАТЭ на международной арене и в Беларуси напрямую связаны с деятельностью Капского. Кроме "Капский-Арены" инициаторы просят разрешить установить возле неё памятник Анатолию Капскому, а также предлагают назвать его именем улицу или участок улицы возле стадиона.





Петиция будет отправлена и в Администрацию президента, и в Борисовский райисполком, передает "Еврорадио"



