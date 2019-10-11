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Белоруска выиграла всего один бой и уже обеспечила себе медаль ЧМ по боксу

В Улан-Удэ (Россия) проходит чемпионат мира по боксу среди женщин, куда белорусская сборная отправилась в составе шести спортсменок, пять из которых, увы, уже завершили борьбу, причем проиграли в первых (!) схватках.

Исключением стала Екатерина Ковалева, выступающая в самой тяжелой весовой категории — свыше 81 килограмма.


На старте соревнований она взяла верх над соперницей из Индии Кавита Кавита со счетом 4:1. 

Любопытно, что одной победы нашей девушке хватило для того, чтобы обеспечить себе... бронзу, поскольку в этом весе заявлены лишь семь участниц. 

В полуфинале Екатерина сразится с 37-летней американкой Даниэль Перкинс, которая весьма неожиданно одолела вторую сеяную, хозяйку ринга Кристину Ткачеву.
Источник: pressball.by
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