Белоруска выиграла всего один бой и уже обеспечила себе медаль ЧМ по боксу
В Улан-Удэ (Россия) проходит чемпионат мира по боксу среди женщин, куда белорусская сборная отправилась в составе шести спортсменок, пять из которых, увы, уже завершили борьбу, причем проиграли в первых (!) схватках.
Исключением стала Екатерина Ковалева, выступающая в самой тяжелой весовой категории — свыше 81 килограмма.
На старте соревнований она взяла верх над соперницей из Индии Кавита Кавита со счетом 4:1.
Любопытно, что одной победы нашей девушке хватило для того, чтобы обеспечить себе... бронзу, поскольку в этом весе заявлены лишь семь участниц.
В полуфинале Екатерина сразится с 37-летней американкой Даниэль Перкинс, которая весьма неожиданно одолела вторую сеяную, хозяйку ринга Кристину Ткачеву.
Источник: pressball.by
17:37 11/10/2019