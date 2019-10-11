Исключением стала Екатерина Ковалева, выступающая в самой тяжелой весовой категории — свыше 81 килограмма.









На старте соревнований она взяла верх над соперницей из Индии Кавита Кавита со счетом 4:1.





Любопытно, что одной победы нашей девушке хватило для того, чтобы обеспечить себе... бронзу, поскольку в этом весе заявлены лишь семь участниц.





В полуфинале Екатерина сразится с 37-летней американкой Даниэль Перкинс, которая весьма неожиданно одолела вторую сеяную, хозяйку ринга Кристину Ткачеву.