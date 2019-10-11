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Ожидается аншлаг? АБФФ объявила, что все билеты на матч Беларусь-Нидерланды проданы

Все билеты на матч отборочного турнира чемпионата Европы Беларусь - Нидерланды, который состоится 13 октября на столичном стадионе "Динамо", проданы.

Об этом БелТА сообщили в пресс-службе АБФФ.

Стадион "Динамо" в Минске вмещает 22 тыс. человек. 

Напомним, накануне в матче квалификации чемпионата Европы-2020 футболисты сборной Беларуси не смогли победить эстонцев, сыграв вничью 0:0, а голландцы одержали волевую победу над сборной Северной Ирландии - 3:1.
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