Румас сыграл в теннис с Соболенко - оба остались довольны

После официальной части Румас сыграл выставочный матч в паре с лучшей теннисисткой Беларуси Ариной Соболенко.





Новый ФОК открыл двери для всех желающих 2 сентября. Основное направление комплекса, против строительства которого некоторое время назад протестовали местные жители, — это теннис.





Комплекс включает 8 кортов, половина из них расположена под открытым небом. Пока здесь делают ставку на детские группы. Дальше — больше. В планах значится строительство центра, который будет включать бассейн, тренажерный зал, фитнес-комнаты и ресторан.









Будущее развитие комплекса как раз и обсудил Сергей Румас с хозяином ФОКа Петром Синкевичем, более известным как совладелец торгового центра «Экспобел».





— В Беларуси теннисная инфраструктура развита неравномерно. В Минске дела обстоят неплохо. Во многом благодаря таким неравнодушным людям, как, например, Петр Николаевич [Синкевич], в столице появляются теннисные площадки. В областных городах и районных городах с этим есть сложности, — сказал Румас, отвечая на вопрос TUT.BY . — Думаю, чем мы будем лучше популяризировать игру ведущих белорусских теннисистов (а высокие результаты наших девушек являются хорошим для того примером), тем больше детишек будет приходить в секции.





Сергей Румас отметил, что правительство не рассматривает каких-либо программ по развитию этого вида спорта в стране. «Но наверняка таковые имеются в теннисной федерации», — сказал он.





После официальной части премьер-министру предложили опробовать новые корты. В пару к Румасу отрядили лучшую на данный момент теннисистку Беларуси Арину Соболенко. Их оппонентами стали министр финансов Максим Ермолович и капитан женской сборной Беларуси в Кубке федерации Татьяна Пучек.





После разминки чиновники и теннисистки сыграли один сет на счет. Победу одержала более статусная пара Румас — Соболенко — 7:5.





Впрочем, профессиональные теннисистки и болельщики отметили довольно хороший уровень игры топ-чиновников. Выяснилось, что Румас и Ермолович давно играют вместе в теннис. Регулярность зависит от занятости на работе и командировок.





Более того, министр финансов старается участвовать в любительских турнирах.





— Стараемся [с Максимом Ермоловичем] два раза в неделю играть. Не всегда, конечно, получается. Обычно начинаем в 7 утра. По вечерам много работы. Сегодня сделали исключение из правил, — сказал Румас.









По словам Румаса и Ермоловича, им впервые довелось играть со спортсменом такого высокого рейтинга, как у Арины Соболенко.





— Каково это играть против 16-й ракетки мира? Для результата — это бесполезная трата времени, — смеется Максим Ермолович. — Для опыта, конечно, очень здорово сыграть со звездами.





— Высокий уровень игры, конечно, ощущается. Когда видишь, как [у Арины Соболенко] держится мяч, с каким кручением мяч пролетает над сеткой, то понимаешь: чтобы так играть, надо было начинать заниматься теннисом с самого детства, — вторит 49-летний Сергей Румас, который «более-менее регулярно» играет в теннис с 2001 года.





Хотя Арина Соболенко не стала отвечать на вопрос, какой процент ее возможностей был задействован в этом матче, но отметила хороший уровень подготовки Румаса и Ермоловича.





— Они показали довольно неплохой теннис. Я, честно скажу, ожидала, что будет проще играть. Хорошо подают, разыгрывают. В целом я удивлена их хорошим уровнем подготовки, — сказала Соболенко.