Таким образом, каждый минчанин сможет подобрать себе тот вид физической активности, который подходит именно ему.





День фитнеса и спорта проходит в Минске уже во второй раз. Он был задуман по аналогии с мировой акцией Ночь музеев, когда люди раз в году могут вечером посетить любой музей бесплатно.





Больше 3 тысяч человек воспользовались возможностью позаниматься и подобрать себе подходящее место для занятий во время первого мероприятия.





На данный момент к акции, как и в прошлый раз, уже присоединилось четыре десятка заведений: перечень мест, где будет бесплатный вход на тренировки в этот вечер, можно найти на сайте yopro.by . Но список млжет еще пополниться.





Часы работы каждый спортивный клуб определяет самостоятельно. В своем обычном режиме или с продленным до ночи расписанием — это можно будет уточнить у администраторов, когда будете записываться на занятие. По условиям акции можно посетить любое количество тренировок, главное — предварительно забронировать себе время посещения.









YoPRO Fitness Night — это не только про "качалку", но про любые активности, которые позволяют держать тело в тонусе. По традиции в этот вечер проведут свои открытые занятия не только знаменитые спортсмены, но даже артисты.





Например, заслуженная артистка и ведущий мастер сцены Большого театра оперы и балета Марина Вежновец даст мастер-классы по хореографии в своей балетной школе по адресу Партизанский пр-т, 117а.





Олимпийская чемпионка Александра Герасименя проведет занятие по плаванию, а семикратный чемпион Республики Беларусь, тренер USBC по боулингу, Дмитрий Шилкин научит сбивать кегли в оздоровительном комплексе “Фристайл”.