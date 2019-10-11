Топ-10 футбольных арен и стадионов стран СНГ по вместительности составляют стадионы «Лужники» в Москве (81 тысяча зрителей), «Олимпийский» в Киеве (70 тыс.), Олимпийский стадион в Баку (69 тыс.), стадион «Санкт-Петербург» («Газпром Арена») в Санкт-Петербурге (68 тыс.), стадион им. Бориса Пайчадзе в Тбилиси (55 тыс.), стадион «Раздан» в Ереване (54 тыс.), стадионы «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде (45 тыс.) и «Мордовия Арена» в Саранске (44 тыс.), стадион «Металлист» в Харькове (40 тыс.) и стадион «Калининград» в Калининграде (35 тыс.).





Рейтинг представлен по результатам анализа данных числа зрительских мест на стадионах.





В топ-15 стадионов и арен СНГ, на которых проходят матчи отбора Евро-2020, входят «Арена Львов» во Львове (35 тыс.), «Астана Арена» в Нур-Султане (30 тыс.), Национальный Олимпийский стадион «Динамо» в Минске (22 тыс.), стадион «Баксель Арена» в Баку (15 тыс.) и стадион «Зимбру» в Кишиневе (10 тыс.).









Топ-10 самых больших футбольных арен СНГ:





Стадион «Лужники», Москва, Россия, 81 тысяча зрителей

Стадион «Олимпийский», Киев, Украина, 70 тыс.

Олимпийский стадион, Баку, Азербайджан, 69 тыс.

Стадион «Санкт-Петербург» («Газпром Арена»), Санкт-Петербург, Россия, 68 тыс.

Стадион им. Бориса Пайчадзе, Тбилиси, Грузия, 55 тыс.

Стадион «Раздан», Ереван, Армения, 54 тыс.

Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород, Россия, 45 тыс.

«Мордовия Арена», Саранск, Россия, 44 тыс.

Стадион «Металлист», Харьков, Украина, 40 тыс.

Стадион «Калининград», Калининград, Россия, 35 тыс.

«Арена Львов», Львов, Украина, 35 тыс.

«Астана Арена», Нур-Султан, Казахстан, 30 тыс.

Национальный Олимпийский стадион «Динамо», Минск, Беларусь, 22 тыс.

Стадион «8-й километр» («Баксель Арена»), Баку, Азербайджан, 15 тыс.

Стадион «Зимбру», Кишинев, Молдова, 10 тыс.