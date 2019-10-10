Футболисты Беларуси сыграли вничью с Эстонией — 0:0
10 октября футбольная сборная Беларуси принимала команду Эстонии. Отборочный матч чемпионата Европы прошёл на стадионе "Динамо".
Игра закончилась со счётом 0:0, хотя во втором тайме наши спортсмены активно атаковали соперников.
Напомним, что в гостях белорусская сборная выиграла у эстонцев, вырвав победу на последних секундах, — 2:1.
13 октября команда Беларуси в Минске будет встречаться со сборной Нидерландов, передает "Еврорадио".
21:31 10/10/2019