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Футболисты Беларуси сыграли вничью с Эстонией — 0:0

10 октября футбольная сборная Беларуси принимала команду Эстонии. Отборочный матч чемпионата Европы прошёл на стадионе "Динамо".

Игра закончилась со счётом 0:0, хотя во втором тайме наши спортсмены активно атаковали соперников.

Напомним, что в гостях белорусская сборная выиграла у эстонцев, вырвав победу на последних секундах, — 2:1.

13 октября команда Беларуси в Минске будет встречаться со сборной Нидерландов, передает "Еврорадио".
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