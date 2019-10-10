



По информации The Independent, 29-летний спортсмен в своем Феррари попал в аварию на высокой скорости. Его вытащили из салона и доставили в клинику.





Как отмечает медиа, «Король полусреднего веса» не был пристегнут, тогда как его автомобиль перевернулся несколько раз.





Полиция Далласа подтвердила, что ДТП произошло около трех ночи местного времени, а жизни самого боксера ничего не угрожает.





Эррол Спенс занимает шестое место в рейтинге лучших боксеров современности вне зависимости от весовых категорий.





В сентябре боксер победил соотечественника Шона Портера и выиграл титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBC в полусреднем весе.