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Один из лучших боксеров современности находится в тяжелом состоянии после ДТП

Американский чемпион IBF и WBC в полусреднем весе Эррол Спенс находится в тяжелом состоянии после ДТП, которое случилось в Далласе.


По информации The Independent, 29-летний спортсмен в своем Феррари попал в аварию на высокой скорости. Его вытащили из салона и доставили в клинику.

Как отмечает медиа, «Король полусреднего веса» не был пристегнут, тогда как его автомобиль перевернулся несколько раз.

Полиция Далласа подтвердила, что ДТП произошло около трех ночи местного времени, а жизни самого боксера ничего не угрожает.

Эррол Спенс занимает шестое место в рейтинге лучших боксеров современности вне зависимости от весовых категорий.

В сентябре боксер победил соотечественника Шона Портера и выиграл титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBC в полусреднем весе.
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