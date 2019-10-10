Один из лучших боксеров современности находится в тяжелом состоянии после ДТП
Американский чемпион IBF и WBC в полусреднем весе Эррол Спенс находится в тяжелом состоянии после ДТП, которое случилось в Далласе.
По информации The Independent, 29-летний спортсмен в своем Феррари попал в аварию на высокой скорости. Его вытащили из салона и доставили в клинику.
Как отмечает медиа, «Король полусреднего веса» не был пристегнут, тогда как его автомобиль перевернулся несколько раз.
Полиция Далласа подтвердила, что ДТП произошло около трех ночи местного времени, а жизни самого боксера ничего не угрожает.
Эррол Спенс занимает шестое место в рейтинге лучших боксеров современности вне зависимости от весовых категорий.
В сентябре боксер победил соотечественника Шона Портера и выиграл титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBC в полусреднем весе.
17:09 10/10/2019