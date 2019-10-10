Соболенко и Турсунов не расстаются





— Еще приму участие в двух итоговых турнирах, потом отпуск и подготовка к новому сезону, — сказал она и добавила: — В новом сезоне продолжу работу с Дмитрием Турсуновым.





Напомним, в конце августа теннисистка объявила об уходе от Турсунова, однако уже через несколько дней она посвятила ему очень эмоциональное письмо, где сообщила, что «не хочет видеть рядом никого другого». Однако до этого момента не было понятно, продолжит ли пара работу в будущем.



