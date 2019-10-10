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Белорус в Сербии: Поля и стадионы тут хуже, но люди уезжают в Европу и становятся суперзвездами

20-летний защитник «Пролетера» Илья Лукашевич сравнил чемпионаты Сербии и Беларуси.

«Знаешь, до переезда в Сербию думал, что чемпионат Беларуси отстает от западных лиг в плане инфраструктуры и освещения матчей. В Сербии качество полей, стадионов и освещения чемпионата уступает нашему. Но люди как-то уезжают в Европу и становятся суперзвездами.

Например, у нас можно посмотреть любой матч чемпионата, а в Сербии вряд ли увидишь игру, где не участвуют «Партизан» или «Црвена Звезда». Сами клубы не ведут трансляции. Но здесь столько агентов и скаутов! Наверное, даже больше, чем футболистов.

Впрочем, сами игроки в Сербии довольно хорошего уровня. В каждой команде есть минимум парочка молодых ребят 18-19 лет, которые постоянно выходят в основе. Еще раз, клубы понимают, что это их главный шанс, чтобы что-то заработать. В общем, с инфраструктурой беда, но футболисты есть», – сказал Лукашевич.
Источник: tribuna.com
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