«Знаешь, до переезда в Сербию думал, что чемпионат Беларуси отстает от западных лиг в плане инфраструктуры и освещения матчей. В Сербии качество полей, стадионов и освещения чемпионата уступает нашему. Но люди как-то уезжают в Европу и становятся суперзвездами.





Например, у нас можно посмотреть любой матч чемпионата, а в Сербии вряд ли увидишь игру, где не участвуют «Партизан» или «Црвена Звезда». Сами клубы не ведут трансляции. Но здесь столько агентов и скаутов! Наверное, даже больше, чем футболистов.





Впрочем, сами игроки в Сербии довольно хорошего уровня. В каждой команде есть минимум парочка молодых ребят 18-19 лет, которые постоянно выходят в основе. Еще раз, клубы понимают, что это их главный шанс, чтобы что-то заработать. В общем, с инфраструктурой беда, но футболисты есть», – сказал Лукашевич.