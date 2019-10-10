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«Дана Холдингз» стала генеральным спонсором Национального олимпийского комитета Беларуси

Национальный олимпийский комитет Беларуси и крупнейший застройщик в Беларуси сербская компания «Дана Холдингз» заключили соглашение, по которому строительная компания выступит генеральным спонсором НОК Беларуси. Об этом сообщается на сайте НОК.

«Сотрудничество НОК Беларуси и „Дана Холдингз“ будет взаимовыгодным. Ваша компания хорошо зарекомендовала себя на строительном рынке Беларуси, участвует во многих социальных акциях, в том числе и спортивных. Уверены, вместе мы можем реализовать многие проекты по поддержке белорусского спорта и развитию олимпийского движения», — отметил исполняющий обязанности первого вице-президента НОК Беларуси Виктор Лукашенко.

«Для компании „Дана Холдингз“ большая честь стать генеральным спонсором Национального олимпийского комитета Беларуси и поддержать развитие белорусского спорта. [ ] Мы гордимся достижениями великих белорусских спортсменов. Ведь поднимаясь на пьедестал почета, они вносят огромный вклад в развитие здоровой нации и имидж страны на международном уровне. Достижению таких высоких результатов способствует качественная подготовка, современное оборудование, усердие и поддержка», — сказал председатель совета директоров компании «Дана Холдингз» Вибор Мулич.

«Дана Холдингз», которую часто называют "компания друзей Лукашенко", стала четвертым генеральным спонсором НОК. Такой статус также имеют БелАЗ, Белагропромбанк и ОАО «БелАТЭП».
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