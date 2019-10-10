Соболенко претендует на звание лучшей теннисистки сентября
Белоруска Арина Соболенко может быть названа лучшей теннисисткой сентября. Это произойдет, если она наберет наибольшее количество голосов на сайте WTA. Проголосовать за выбранную спортсменку может каждый.
Всемирная ассоциация теннисисток ежемесячно выбирает лучших из лучших, выделяя их яркую игру на прошедших в отведенный период турнирах. Соперницами Соболенко в борьбе за звание лучшей теннисистки сентября будут Каролина Плишкова (2-й номер WTA) и Наоми Осака (3-1 номер WTA). Соболенко, между тем, занимает 16-ю строчку во всемирной теннисной ассоциации.
Победитель номинации станет известен 14-го октября. Голосование закончится 12-го.
08:57 10/10/2019