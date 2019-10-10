Соболенко претендует на звание лучшей теннисистки сентября





Всемирная ассоциация теннисисток ежемесячно выбирает лучших из лучших, выделяя их яркую игру на прошедших в отведенный период турнирах. Соперницами Соболенко в борьбе за звание лучшей теннисистки сентября будут Каролина Плишкова (2-й номер WTA) и Наоми Осака (3-1 номер WTA). Соболенко, между тем, занимает 16-ю строчку во всемирной теннисной ассоциации.





Победитель номинации станет известен 14-го октября. Голосование закончится 12-го.



