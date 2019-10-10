Денис Матвеев — основной кандидат на должность главного тренера женской сборной Беларуси по волейболу
Наставник российского "Динамо-Метар" Денис Матвеев является основным кандидатом на должность главного тренера женской сборной Беларуси по волейболу.
40-летний белорусский специалист обладает игровым и тренерским опытом, постоянно учится и имеет большое желание работать со сборной, отмечает пресс-служба БВФ.
Пост рулевого национальной команды стал вакантным после отставки Петра Хилько.
08:55 10/10/2019