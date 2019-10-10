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Денис Матвеев — основной кандидат на должность главного тренера женской сборной Беларуси по волейболу

Наставник российского "Динамо-Метар" Денис Матвеев является основным кандидатом на должность главного тренера женской сборной Беларуси по волейболу.

40-летний белорусский специалист обладает игровым и тренерским опытом, постоянно учится и имеет большое желание работать со сборной, отмечает пресс-служба БВФ.

Пост рулевого национальной команды стал вакантным после отставки Петра Хилько.
Прессбол
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