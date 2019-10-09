– Последние 6 игр будут очень сложными. Это не только касается игры на поле, но и ментальной подготовки. Начинаются всякие гадкие разговоры: вышел Гутор, не вышел… Это нормально для футбола. Был пенальти, Гутор его отбил, нет никаких вопросов. Можно было назначать пенальти за фол на Хобленко. 2-3 раза Милевского атаковали со спины, а карточки не было.





Это психологическая игра. Сейчас в конце сезона БАТЭ, «Шахтер», мы будем разговаривать через прессу. Мое внимание сосредоточено только на нашей игре. Сейчас готовимся к «Слуцку». Есть сложности из-за того, что много игроков уехали в сборные.





- Перед началом сезона вы представляли, что за 6 туров до конца «Динамо» будет на первом месте?





– Наша цель была идти в первой тройке. На сегодня можно с уверенностью в 99 процентов сказать, что мы останемся в тройке. Будет борьба до последнего тура. 29 или 30 тур покажет, кто выиграет чемпионат, – сказал Личка.











