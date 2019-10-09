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Такая жизнь: бывший нападающий минского "Динамо" торговал на рынке картошкой

Российский нападающий "Пюника" Дмитрий Сычев, выступавший в минском "Динамо", рассказал, как проводил время в юности.

"Все сибирские люди работают на земле и питаются тем, что вырастили. Мы, например, засевали поля картошки. Это было пять раз в году. Это было естественным положением вещей, а не обязанностью. Ты не можешь хотеть поиграть в футбол или погулять — едешь сажаешь, окучиваешь, пропалываешь и собираешь. На паре гектаров прилично можно накачаться. Потом ешь все, что собрал. Иногда я стоял и продавал урожай на рынке. Так и жили, я этого не стесняюсь", — цитирует Сычева 
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