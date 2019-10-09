Российский нападающий "Химика": В Беларуси очень много пьют

— Это мой первый сезон в Беларуси. В «Химике» хорошо встретили, все нравится, на выезды ездить близко. После России белорусские расстояния для меня — ерунда. Когда выступал в МХЛ в команде с небольшим бюджетом, приходилось двое суток ехать поездом на выезд. А в Экстралиге максимальная поездка — семь часов на автобусе до Бреста.





Заметил ли разницу в укладе жизни белорусов и россиян? Здесь очень много пьют. Захожу в Новополоцке в магазин — а за водкой уже в обед очередь стоит. Грустно это. Зато люди у вас добрее, чем в России. Такое ощущение, что в Москве у всех в голове только работа и деньги — нет жизненных радостей. А у вас все ходят, улыбаются.





К чему тяжелее всего привыкнуть в Беларуси? К местной валюте. Сперва кажется, что все очень дешево. Но надо не забывать умножать цены на тридцать, – сказал Молофеев.







