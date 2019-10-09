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Бернд Штанге: если у белорусов есть реальный шанс выйти на Евро-2020, то этот факт вызывает вопросы к Лиге наций

Бывший главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу Бернд Штанге покритиковал формат новообразованной Лиги наций, который не понимают даже профессионалы.

"По-моему, даже профессионалам нелегко разобраться в его регламенте. Недавно президент "Баварии" Ули Хенесс сказал, что толком не понимает эту систему. Но если у белорусов есть реальный шанс, то это вызывает вопросы к соревнованиям.

По-моему, на Евро все же должны попадать сильнейшие. Думаю, этот турнир ждут изменения", — цитирует немецкого специалиста TUT.by со ссылкой на пресс-службу Parimatch.
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