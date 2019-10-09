На сколько медалей может претендовать Беларусь в Токио-2020?

Сентябрь — месяц насыщенный. В начале осени прошли главные старты сезона в половине олимпийских видов. Где-то ими являются чемпионаты мира, а где-то — для нас, европейцев — первенства Старого Света, как в пулевой стрельбе.





Ибо ЧМ случаются только по четным годам. До окончания текущего сильнейших на планете определят батутисты, представители конного спорта и еще ряда дисциплин, где белорусы не очень-то и сильны.





Медалей, в том числе золотых, мы завоевали немного больше, чем берем в рассмотрение. Однако счет любят, прежде всего, те из них, которые добыты в упражнениях, входящих в программу Игр.





Похвалы за достижения, конечно, достойны самбисты и прочие, но в нашем анализе им места по понятным причинам не находится. Иначе радужная картина нас обманет о состоянии в хозяйстве за год Олимпиады. А нам интересно увидеть реальное положение дел. Итак, поехали.





Легкая атлетика

ЧМ-2019 — 0 медалей; комплектов наград на ОИ — 48.





Из Катара, где завершился чемпионат мира, белорусская сборная возвратилась с пустой медальной копилкой. Такова цена приоритетов на 2019-й, в которых для многих лидеров выше котировались Европейские игры, в чем сам признался Максим Недосеков — тот, кто к подиуму оказался ближе всех и был, по сути, нашей главной надеждой: "Потому что они проводились у нас на "Динамо", и мне хотелось показать зрителям, что нужно приходить и поддерживать спортсменов, что спорт — это красиво и красочно". Благие, несомненно, намерения, но к наградам ими путь не вымощен.





Сам Максим уже заявил, что зимний сезон пропустит — ради качественной подготовки к Олимпиаде. Наверняка его примеру последует целый ряд не только конкурентов, а и наших ведущих легкоатлетов. Ни Европейских игр, ни матча Европа — США, ни прочих взрослых домашних стартов Минск в следующем году принимать не будет, а значит, планировать лишние пики формы и размениваться на второстепенные турниры белорусы не станут. Правда, и конкуренты мыслят так же.





Как бы то ни было, Недосеков, если не остановится на достигнутом и взрастет на уровень стабильных прыжков на 2.35-2.36, окажется в числе фаворитов олимпийских состязаний. Помимо него, не забудем ветерана Ивана Тихона, пропускавшего ЧМ в Дохе из-за травмы, Татьяну Холодович, способную метать на сравнимом с элитой уровне, прыгунью Анастасию Мирончик-Иванову, обещавшую выйти на уровень семи метров, высотников Дмитрия Набокова и Карину Демидик, ядротолкательницу Алену Дубицкую.





Пессимист — 0 медалей

Оптимист — 2 медали









Тяжелая атлетика

ЧМ-2019 — 1 медаль (А.Арямнов — серебро); комплектов наград на ОИ — 14.





Беларусь в связи с известными обстоятельствами вправе отправить в Токио лишь двух спортсменов — одного мужчину и одну женщину. Таково предписание Международной федерации тяжелой атлетики (ИВФ) для стран, имеющих изрядный шлейф допинговых проколов в предыдущих циклах.





Можно, конечно, восторгаться самым успешным в истории чемпионатом Европы в Батуми-2019, где были завоеваны восемь наград (3-2-3), и недавним "миром" в таиланадском Паттайе с его золотом Евгения Тихонцова и серебром Андрея Арямнова. Однако сути олимпийского дела ничто не изменит. Максимум для сборной — две медали при наилучшем раскладе.





Осуществим ли он? Арямнов в интервью мне заявил так: "Убежден в одном: кто бы ни защищал белорусский флаг через год, это минимум будет медаль. Мы ее однозначно выгрызем! Не исключаю, что золото". Пожалуй, тот, кто заслужит высокое доверие от тренерского штаба, действительно станет претендовать на пьедестал.





Прогрессировать намереваются и Тихонцов, и Арямнов, а с сегодняшними килограммами они и без того — призеры ЧМ. А вот Дарье Наумовой, у которой конкурентов за единственную женскую путевку, фактически нет, придется сложнее. В неолимпийской категории две недели назад она заняла 4-е место, а ведь еще потребуется сгонять вес…





Пессимист — 1 медаль

Оптимист — 2 медали



Современное пятиборье

ЧМ-2019 — 1 медаль (О.Силкина — золото); комплектов наград на ОИ — 2.





Медаль, да еще золотая, объявилась в белорусском спорте вообще, и в "пентатлоне" — в частности, — откуда не ждали. Чемпионкой мира в сентябре стала 24-летняя гомельчанка Ольга Силкина. В женских индивидуальных соревнованиях она впервые завоевала хоть какую медаль — и сразу высшей пробы. Впрочем, предаваясь ликованию, важно не перегнуть палку с надеждами и напрасной ответственностью, которая неизбежно будет возложена на пятиборку.





Во-первых, Силкина — третий номер команды! Второй — Ирина Просенцова — лицензию в Токио уже заполучила, благодаря бронзе на ЧЕ. А вот первый — Анастасия Прокопенко, между прочим, чемпионка мира-2018 — еще нет, но может на основании финального рейтинга. Причем сборная в личном зачете имеет право делегировать только двух девушек — тренерам предстоит непростая головоломка при выборе одной лишней. (Остается сожалеть, что в розыгрыше лишь по одному комплекту и в программе ОИ нет женских эстафет.)





Во-вторых, пятиборье — то, за что ручаться не стоит, пока одним из слагаемых является непредсказуемый конкур. Это в конном спорте участники преодолевают тысячи километров со своими лошадьми, здесь же — жребий и необходимость в кратчайшие сроки сродниться с незнакомой. Как итог — список призеров топ-форумов не повторяется почти никогда.





Пессимист — 0 медалей

Оптимист — 1 медаль





Плавание

ЧМ-2019 — 0 медалей; комплектов наград на ОИ — 37.





50-метровый бассейн традиционно принимает одну из самых медалеемких программ Игр, и на двух кряду белорусы имели надежду, которая сполна оправдывала призовые ожидания. Речь, естественно, об Александре Герасимене. Золотая Рыбка летом объявила о завершении карьеры и вполне разумно мотивировала это решение. Мол, посвящать еще год изнурительным тренировкам без четкого осознания, что ты можешь выйти на уровень планетарной тройки в излюбленных дисциплинах — напрасная затея.





На что реально рассчитывать в ее отсутствие? Для понимания теперешних перспектив плавательной команды ЧМ по водным видам, состоявшийся в конце июля в южнокорейском Кванджу, подходит лучше всего. И перспективы эти имеют мало общего с видами на пьедестал.





Там на счету нашей сборной лишь одно попадание в финал — на неолимпийском "полтиннике" брассом от Ильи Шимановича (5-е место). Он же, имея второй результат в сезоне, неудачно выступил на стометровке — 12-й. Хотя если и видеть кого-то из белорусов претендентом на финал или — мечты! — больше в Токио, то именно Шимановича.





Кроме него, следует упомянуть талантливую 16-летнюю брестчанку Анастасию Шкурдай. Ее личный рекорд может позволить выйти в финал на стометровке баттерфляем.





Пессимист — 0 медалей

Оптимист — 1 медаль





Гребля академическая

ЧМ-2019 — 0 медалей; комплектов наград на ОИ — 14.





На чемпионатах мира наши гребцы-"академики" последний раз брали награду в 2013 году. Бронзы в двойке парной удостоились Юлия Бичик и Екатерина Карстен. Первая сейчас трудится в качестве старшего тренера национальной команды, вторая… тоже будет трудиться. Пока не очень ясно, в каком роли, но место ей в отечественной гребле федерация обязательно подыщет. В конце августа Карстен окончательно решила уйти из спорта и заявила, что собирается работать на родине.





В те же примерно сроки в австрийском Линце проходил чемпионат мира. Там участвовали шесть белорусских экипажей. В финал "А" пробился только один — легковесная двойка в составе Елены Фурман и Анастасии Яниной. Девушки финишировали шестыми, однако потенциал для роста имеют. Ведь тренируются вместе буквально год, а континентальное золото выиграть успели. В общем, натурализация россиянки Яниной пришлась очень кстати, поскольку изыскание внутренних резервов пару лет ни к чему не приводило, из-за чего, не имея напарницы, Фурман вынуждена была соревноваться в неолимпийской одиночке.





Пессимист — 0 медалей

Оптимист — 1 медаль





Гребля на байдарках и каноэ

ЧМ-2019 — 5 медалей (О.Худенко, М.Литвинчук — золото; Худенко — серебро; Худенко, Литвинчук, Н.Попок, М.Махнева — серебро; Е.Ноздрева — бронза; Н.Макарченко, О.Климова — бронза); комплектов наград на ОИ — 16.





Бессменная сборная Владимира Шантаровича неизменно возвращается с медалями с топ-стартов, включая главные в четырехлетнем цикле. В Рио-2016 этому не помешало даже отлучение мужской команды — бронза у женской команды в составе Марганиты Махневой, Надежды Попок, Ольги Худенко и Марины Литвинчук. Впрочем, у байдарочников и каноистов нынче весьма очевидный крен: награды все чаще привозят девушки и все реже — мужчины. По крайней мере, в олимпийских дисциплинах на чемпионатах мира.





Судите сами: последний ЧМ, который в августе принимал венгерский Сегед, стал самым успешным для сборной по количеству наград в целом — 14, однако все пять призовых мест в дисциплинах, что будут представлены на грядущих ОИ, завоевали женщины! Если детализировать, их ценность выглядит так — 1-2-2. Золото — у лодки, где сидят Литвинчук и Худенко. Трудно представить, будто за год они сдадут настолько, чтобы упустить медаль вообще. Равно как и не очень верится в то, что Худенко, трижды подряд привозившая медали с ЧМ в одиночке на дистанции 500 метров, также из тройки выпадет.





А ведь есть еще три-четыре экипажа, могущих при должном усердии на тренировках и удачи претендовать на подиум. Не сбрасываем со счетов и мужчин.





Пессимист — 2 медали

Оптимист — 4 медали





Теннис

ЧМ-2019 — ?; комплектов наград на ОИ — 5.





В олимпийской истории суверенного тенниса есть две медали — золото Макса Мирного и Виктории Азаренко в парном разряде, а также бронза последней. Взялось оно в некотором смысле из ниоткуда — до Лондона-2012 наши ведущие теннисисты нечасто объединяли усилия, да и Вика после ряда успехов 2008-09 годов не демонстрировала и не уделяла нужного внимания любым разрядам, кроме одиночного. И это лишний раз подтверждает: догадки насчет того, кто в паре или в миксте способен штурмовать подиум, прямо сейчас излишни. Слишком мало нынче не интернациональных дуэтов, да и многие индивидуально сильные теннисисты активно не пробуют себя в течение сезона в тандемах, посвящая время исключительно одиночным выступлениям. Тогда как в Токио-2020 будет совершенно иная картина.





Словом, предполагать, на что могут претендовать белоруски (или белорусы вроде Егора Герасимова тоже?) на ОИ, крайне сложно. Чемпионата мира в теннисе нет, на основании которого было бы легче делать некие выводы. Если брать четыре турнира "Большого шлема" и чуть уступающие им "премьеры" категории "мандатори", которых также в календаре четыре, то лучшее выступление первой ракетки Беларуси Арины Соболенко относится к Индиан-Уэллсу, где она дошла только до 1/8 финала. От тройки, согласитесь, далековато. Поэтому надо быть готовым, что теннис никакой радости не принесет.





Пессимист — 0 медалей

Оптимист — 1 медаль





Бокс

ЧМ-2019 — 0 медалей; комплектов наград на ОИ — 13.





Из-за конфликта МОКа и Международной федерации (АИБА) отборочный период начнется только в январе 2020 года, а завершится в мае. Для Беларуси это неплохо, ибо чемпион Европейских игр Дмитрий Асанов, выступающий в категории до 60 килограммов, пропускал из-за травмы недавний мировой форум. Там наша команда вновь осталась без наград. Последний раз ее на планетарном первенстве брал именно Асанов — в 2015-м. Его же справедливо назвать основной надеждой и сейчас.





Конечно, бокс — такая штука, где уверенным быть ни в чем нельзя. Как утверждает глава государства Александр Лукашенко, надо быть выше конкурентов на голову, чтобы самые заангажированные судьи не позволили себе предвзятого решения. А они, увы, нередки. Причем белорусы из года в год попадают в немилость. Короче говоря, ничего не запланируешь. Можно только держать кулаки за Асанова, а в уме — также фамилии Виталия Бондаренко (75) и Михаила Долголевца (81). Так сказать, темных лошадок в своих весовых категориях.





Пессимист — 0 медалей

Оптимист — 1 медаль





Дзюдо

ЧМ-2019 — 0 медалей; комплектов наград на ОИ — 15.





Предолимпийский чемпионат мира принимал именно Токио — тот же ковер, на котором спортсмены оспорят награды и через год. Даже в те же августовские сроки. Для Беларуси итоги ЧМ-2019 неутешительны: никто из наших представителей не поднимался на пьедестал, да и все были от него жутко далеки. Достаточно сказать, что ни один не выиграл две схватки кряду. За победой на старте тут же следовало поражение. Вадим Шока (73), Егор Воропаев (90), Никита Свирид (100), Александр Ваховяк (100+), Марина Слуцкая (78+) выступили по одинаковому для всех сценарию. К кому-то претензий меньше, ведь он вправе сетовать на жребий, к кому-то больше, однако в сухом остатке — ноль.





Впадать в уныние, безусловно, не стоит: Слуцкая — все же чемпионка Европейских игр и чемпионка Европы-2017. Но медалей на мировой площадке у нее нет. Сойдутся звезды, жеребьевка и везение — все может быть.





Пессимист — 0 медалей

Оптимист — 1 медаль



Художественная гимнастика

ЧМ-2019 — 0 медалей; комплектов наград на ОИ — 2.





Наши художницы в последние годы также с мировых пьедесталов пропали. Впервые с 2015-го наши грации привезли медаль ЧМ — из Баку. Правда, в командном первенстве, а значит, она не в олимпийский счет. С ним же все гораздо печальнее: в личном многоборье Анастасия Салос стала 14-й, а Екатерина Галкина — только 15-й. Даже если сделать скидку на ошибки, в одночасье прирасти в баллах настолько, чтобы оказаться в призах через год, весьма непросто — иерархия в гимнастике сложилась, и места там прямо сейчас белорускам в индивидуальном первенстве не находится.





Другое дело — команда художниц. Она на "мире" расположилась по сумме упражнений на четвертой позиции. Подвинуть россиянок фактически нереально, а вот посражаться с японками и болгарками — почему нет?





Пессимист — 0 медалей

Оптимист — 1 медаль





Стрельба из лука

ЧМ-2019 — 0 медалей; комплектов наград на ОИ — 5.





Главный успех нынешнего поколения белорусского лука — женское командное серебро ЧМ-2013, когда в элиту ворвались Анна Марусова, Екатерина Тимофеева и Елена Толкач. Впрочем, не совсем нынешнего. Из этого трио в национальной сборной нынче присутствует лишь первая, а вместе с ней — вчерашние юниорки Карина Деминская и Карина Козловская. На Европейских играх они боролись за титул, но в финале проиграли британкам.





Естественно, стоит помнить, насколько сильны в лучной стрельбе сборные США и Южной Кореи. Среди фаворитов наши девушки называться не будут, хотя совсем исключать вероятность их медальных притязаний не стоит. В первую очередь в команде, а не в личном зачете или миксте. Потому что на мужчин полагаться не стоит. Там мы от сильнейших отстоим дальше.





Пессимист — 0 медалей

Оптимист — 1 медаль





Стрельба пулевая

ЧМ-2018 — 0 медалей; комплектов наград на ОИ — 15.





Чемпионат мира по пулевой стрельбе — форум, который проводится раз в два года. Последний датирован сентябрем 2018-го, откуда белорусский коллектив возвратился с одной наградой на троих. Речь о командных соревнованиях в винтовке из трех положений (50 метров): Юрий Щербацевич, Виталий Бубнович и Илья Чергейко. В программе Игр данной дисциплины нет.





Есть индивидуальный зачет. На чемпионате Европы в Болонье в сентябре Щербацевич там стал 10-м. На него, пожалуй, можно полагаться во вторую очередь. А в первую — на 21-летнюю Марию Мартынову, которая в том же упражнении у женщин стала обладательницей континентального серебра.





Пессимист — 0 медалей

Оптимист — 1 медаль





Борьба вольная и греко-римская

ЧМ-2019 — 1 медаль (И.Курочкина — бронза); комплектов наград на ОИ — 14.





В 2019 году ведущие борцы планеты слетелись в Нур-Султан. В розыгрыше были 120 медалей и 108 олимпийских лицензий. Актив белорусов — одна награда и две путевки на Игры. Если скажем, что итог удручающий, это будет очень мягко, ведь в Рио-2016 борцы принесли треть драгметалла целой делегации (!) — серебро Марии Мамошук и бронзы Джавида Гамзатова и Ибрагима Саидова. А на сегодняшний момент нет даже стольких билетов в Токио-2020!





Есть он, а вместе с ним и бронза ЧМ-2019, у 25-летней Ирины Курочкиной (57). Тогда как Мамошук, чемпионка ЕИ Василиса Марзалюк и двукратная чемпионка мира Ванесса Колодинская сработали вхолостую. Кто-то остановился уже на стадии квалификации, кто-то в двух шагах от бронзы, но беспристрастные факты те же. Ничто так не тревожит в преддверии Игр, как положение дел в борьбе. Если еще вспомнить, что в канун турнира мы потеряли золотого медалиста минских ЕИ-2019 Кирилла Грищенко из-за найденного в его организме запрещенного препарата, то и вовсе все видится печальным.





Пессимист — 0 медалей

Оптимист — 1 медаль





Прыжки на батуте

ЧМ-2018 — 0 медалей; комплектов наград на ОИ — 2.





На двух последних чемпионатах мира олимпионик Владислав Гончаров "финишировал" вне тройки. Равно как и на Европейских играх, где несчастный случай также оставил его без награды. От них нигде никто не застрахован. Но на топ-турнирах они являются частым обыкновением для нашего единственного чемпиона Игр в Рио-2016. И все же выступления на этапах Кубка мира, где на последнем Гончаров оказался лучшим, располагают к большей удачи. Если Владиславу удастся выполнить программу без грубых ошибок, ничто не способно лишить его медали в Токио.





Шансы на аналогичный успех в женских прыжках у Анны Гончаровы и Марии Махаринской чуть меньше, однако они также есть. Вспомним ведь, что три года назад на золото Влада мало кто всерьез рассчитывал.





Пессимист — 0 медалей

Оптимист — 1 медаль





***





Перечислим виды, где сборная Беларуси будет или может быть представлена (кое-где лицензионный период длится, а в некоторых не начался) в Токио-2020, но способна прихватить медаль разве только при фантастическом стечении обстоятельств. Это мужской гандбол, карате, фехтование, парусный спорт, таэквондо, спортивная гимнастика, велошоссе и велотрек, прыжки в воду и синхронное плавание. За ними будет любопытно следить, потому что выступят ветераны и знаковые для белорусского спорта личности, однако наивно думать, будто им реально штурмовать пьедестал. Тому же Владимиру Самсонову, Василию Кириенко или Татьяне Дроздовской.









Таким образом, улов в олимпийских дисциплинах — восемь "кругляшей": два золотых, три серебряных и три бронзовых. Итого в перспективе, выходит, что в худшем случае белорусская делегация, на наш взгляд, может вернуться из Страны восходящего солнца с тремя медалями. Наиболее позитивный и в то же время невероятный сценарий "дарит" стране 19 наград. Какой же реальный?





Можно, конечно, искомую цифру отыскать простым сложением мнений пессимиста и оптимиста и деления на два: (19+3):2=11. Однако и такой прогноз, пожалуй, слегка завышенным. Взять хотя бы разом бокс и дзюдо. Куда вероятнее, что в одном и другом виде мы вынуждены будем довольствоваться гораздо меньшим, чем схватки за бронзу. Ровно то же касается, например, плавания и стрельбы из лука. Так что обольщаться не стоит.









Легче предположить, что из Токио-2020 команда привезет 7-8 наград. Наверное, если ей удастся превзойти достижение Рио-2020 — а там было девять (1-4-4), — это уже можно будет счесть удачей.







