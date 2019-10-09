Сербский застройщик подписал соглашение с Виктором Лукашенко

Комментируя заключение договора, Лукашенко-младший отметил, что компания «Dana Holdings» «хорошо зарекомендовала себя на строительном рынке Беларуси, участвует во многих социальных акциях, в том числе и спортивных». По его словам, вместе с ней удастся реализовать проекты для поддержания белорусского спорта и развития олимпийского движения, пишет БелТА.









Компании, принадлежащие группе «Dana Holdings», которой управляют сербские братья Каричи, являются одними из главных застройщиков в Минске. При этом то, за что белорусские застройщика заплатили бы сотни миллионов долларов, государство отдает сербам бесплатно. Но качество построенного жилья оставляет желать лучшего.



