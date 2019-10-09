Названы причины массовых смертей бойцов ММА

Максим Дадашев









Ранее стало известно, что 27-летний боец ММА из Узбекистана Бекзод Нурматов скончался спустя несколько дней после поединка с Бесланом Исаевым в Чечне. Несколько недель назад от аневризмы головного мозга умерла 32-летняя американка Кэти Коллинз.





А 23 июля в больнице в США умер российский боксер Максим Дадашев. После поединка против пуэрториканца Сабриеля Матиаса ему был диагностирован отек мозга. Несмотря на усилия врачей, он скончался.





По мнению Михайлова, одной из причин смертей молодых бойцов могли стать слишком высокие нагрузки и слабый контроль за состоянием здоровья.









"Обычно погибают спортсмены низшего и среднего уровня, где контроль не такой жесткий. Бывают и скрытые дефекты, которые проявляются при больших нагрузках", — пояснил специалист.





Он отметил, что случаи смертей также могли увеличиться из-за того, что заниматься спортом стало намного больше народа.





"Единоборства сейчас — один из самых популярных видов спорта", — добавил Михайлов.