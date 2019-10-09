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Провал на ЧМ по легкой атлетике: будут злее?

Пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Беларуси Владимир Нестерович оценил выступление белорусских легкоатлетов.

фото СТВ

- Наша команда была, пожалуй, самой молодой из всех участников, и наши молодые спортсмены там выступили в общем неплохо. Притом что медалей мы не завоевали, но мы были близки. Мы завоевали достаточное количество зачетных очков. Настроение у всех остается боевое. Они все сказали: "Нас ругают, нас критикуют, но мы будем злее. И мы будем стараться доказать, что мы достойно представим страну на Олимпийских играх, и рассчитываем на успех на следующей Олимпиаде", — сказал Нестерович в эфире СТВ.
pressball.by
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