Провал на ЧМ по легкой атлетике: будут злее?

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- Наша команда была, пожалуй, самой молодой из всех участников, и наши молодые спортсмены там выступили в общем неплохо. Притом что медалей мы не завоевали, но мы были близки. Мы завоевали достаточное количество зачетных очков. Настроение у всех остается боевое. Они все сказали: "Нас ругают, нас критикуют, но мы будем злее. И мы будем стараться доказать, что мы достойно представим страну на Олимпийских играх, и рассчитываем на успех на следующей Олимпиаде", — сказал Нестерович в эфире СТВ.







