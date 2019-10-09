В список претендентов на драфт-2020 попал только один белорус





Таковы данные Центрального скаутского бюро НХЛ, опубликовавшего предварительный рейтинг хоккеистов.





Паливко – воспитанник новополоцкого хоккея. За океан он перебрался год назад, и уже второй сезон выступает в команде Западной хоккейной лиги. Согласно данным скаутов, белорус не претендует на высокие места в драфте. Тем не менее, попасть на "карандаш" в одном из клубов НХЛ вполне способен.









Церемония драфта-2020 пройдет в июне будущего года в Монреале. Однако уже сейчас определяется судьба многих из его участников. Так, фаворитом ближайшей драфт-лотереи считается канадский нападающий Алексис Лафреньер, выступающий за "Римуски".



