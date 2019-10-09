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В список претендентов на драфт-2020 попал только один белорус

В предварительный список претендентов драфт-2020 Национальной хоккейной лиги попал только один белорус - 17-летний защитник "Летбриджа" (WHL) Данила Паливко (2001).


Таковы данные Центрального скаутского бюро НХЛ, опубликовавшего предварительный рейтинг хоккеистов.

Паливко – воспитанник новополоцкого хоккея. За океан он перебрался год назад, и уже второй сезон выступает в команде Западной хоккейной лиги. Согласно данным скаутов, белорус не претендует на высокие места в драфте. Тем не менее, попасть на "карандаш" в одном из клубов НХЛ вполне способен.


Церемония драфта-2020 пройдет в июне будущего года в Монреале. Однако уже сейчас определяется судьба многих из его участников. Так, фаворитом ближайшей драфт-лотереи считается канадский нападающий Алексис Лафреньер, выступающий за "Римуски".
interfax.by
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