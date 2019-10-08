Как сообщает официальный сайт клуба, Александр Осипков будет внесен в список травмированных, а Юнас Энрот останется в Минске по медицинским показаниям.





Таким образом, в ближайших матчах Крэйг Вудкрофт сможет полагаться только на недавно восстановившегося после травмы Михаила Карнаухова и 19-летнего Никиту Толопило.









Всего на выезд отправятся 24 хоккеиста.





Вратари: Михаил Карнаухов, Никита Толопило;





Защитники: Марк-Андре Граньяни, Дмитрий Дерябин, Стефан Эллиотт, Кирилл Готовец, Дмитрий Знахаренко, Олег Евенко, Роман Дюков, Владислав Еременко, Даниил Бокун;





Нападающие: Вячеслав Грецкий, Артем Демков, Андрей Костицын, Франсис Паре, Александр Китаров, Андрей Степанов, Игорь Мартынов, Дрю Шор, Тему Пулккинен, Евгений Ковыршин, Александр Когалев, Андрей Павленко, Шейн Принс.