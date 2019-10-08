Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

SEHA-лига: БГК разгромил македонский «Еурофарм»

Белорусы победили македонцев со счетом 31:22.

БГК имени Мешкова разгромил северомакедонский "Еурофарм" в домашнем матче регулярного сезона СЕХА-лиги — 31:22, передает pressball.by.

Лучшим бомбардиром встречи вновь стал Никита Вайлупов, который забросил 6 мячей.

БГК имени Мешкова — Еурофарм — 31:22 (19:12)

Группа "В": Веспрем — 12 очков (5 матчей), Еурофарм — 9 (5), БГК имени Мешкова — 6 (5), Загреб — 6 (3), Металопластика — 4 (3), Спартак — 0 (3).
Поделиться
Последние известия


Блоги
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru