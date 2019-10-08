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Кина не будет: Месси и Роналду не смогут въехать в Великобританию в случае выхода из ЕС без соглашений

Из-за грядущего выхода Великобритании из Евросоюза у футболистов и других спортсменов могут возникнуть проблемы с въездом в Соединенное Королевство.


Речь идет, например, об игроках, которых в Испании наказали условным сроком за неуплату налогов, – о Криштиану Роналду, Лионеле Месси, Диего Косте и других.

«Если вы гражданин страны Евросоюза, но у вас есть действующий приговор или срок, даже если он приостановлен, въезд в Великобританию будет запрещен», – заявил юрист по миграционным вопросам Энди Осборн.

Это значит, что вышеупомянутые футболисты не смогут принимать участия в выездных матчах еврокубков с командами из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Напомним, что Великобритания ведет переговоры о способе выхода из Евросоюза. Жесткие требования к въезду будут установлены, если Брексит состоится 31 октября без каких-либо соглашений.
Источник: sports.ru
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