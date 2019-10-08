



Речь идет, например, об игроках, которых в Испании наказали условным сроком за неуплату налогов, – о Криштиану Роналду, Лионеле Месси, Диего Косте и других.





«Если вы гражданин страны Евросоюза, но у вас есть действующий приговор или срок, даже если он приостановлен, въезд в Великобританию будет запрещен», – заявил юрист по миграционным вопросам Энди Осборн.





Это значит, что вышеупомянутые футболисты не смогут принимать участия в выездных матчах еврокубков с командами из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.





Напомним, что Великобритания ведет переговоры о способе выхода из Евросоюза. Жесткие требования к въезду будут установлены, если Брексит состоится 31 октября без каких-либо соглашений.