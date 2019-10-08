Рауль Алонсо: Политический режим позволяет белорусам чувствовать себя в безопасности
Главный тренер БГК им. Мешкова Рауль Алонсо рассказал о жизни в Бресте.
"Жизнь в Беларуси? Кофе и хорошие рестораны – то, что удивило меня здесь, в центре Бреста. Есть много мест, где можно хорошо поесть. Хотя это не сопоставимо с уровнем Испании.
Одним словом, наша жизнь в Бресте – чистый гандбол. Поскольку моя семья в Германии, здесь я провожу свободное время, наблюдая за гандболом.
Я человек, который всегда хорошо адаптировался к изменениям в культуре и языке. Так, за 14 лет в Германии узнал, что такое тевтонская культура. Я чувствую себя в Бресте очень комфортно. Хотя должен признать, что русский еще не освоил.
Страна очень чистая, и первое впечатление очень хорошее. Брест довольно зеленый. Люди чувствуют себя в безопасности, политический режим это позволяет. Я бы порекомендовал осмотреть столицу Минск. Это как другой мир. Там есть здания из советской эры, с суперширокими и длинными улицами", цитирует Алонсо tribuna.com
15:46 08/10/2019