Документ был подписал в том числе главой Кракова Яцеком Майхровски и президентом Олимпийского комитета Польши Анджеем Краницким.





В соглашении стороны обязуются совместно взять на себя ответственность за подготовку и проведение Игр.





— Краков обладает ресурсами и опытом для организации крупных мероприятий, — сказал глава Кракова Яцек Майхровски. — Проведение мероприятия такого масштаба, как Европейские игры, является прекрасной возможностью для продвижения региона и, прежде всего, для развития спортивных сооружений, транспорта и общей инфраструктуры города.





Напомним, решение о выборе Кракова местом проведения третьих Игр было принято 22 июня в Минске на генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов. Вскоре после этого Яцек Майхровски заявил, что город, возможно, откажется от международных соревнований из-за отсутствия финансирования.





Тогда в интервью Gazeta Wyborcza Майхровски рассказал, что город Краков не подавал заявку на проведение Игр и сейчас ждет от Варшавы и Олимпийского комитета Польши деталей по поводу финансирования.









— Не допустим такой ситуации, когда в Краков приедут 12 тысяч человек, а мы будем вынуждены оплачивать их пребывание. Слова же про то, что Краков получит благодаря этому дополнительную рекламу, — это перебор. Мы не жалуемся на нехватку туристов, сказал мэр Кракова.





Европейские игры в Кракове в то время раскритиковал и депутат «Гражданской платформы» Гжегож Липец. Он написал в социальных сетях о том, что «Европейские игры не имеют никакого спортивного престижа».





Первые Европейские игры прошли в 2015 году в Баку, вторые — в 2019 году в Минске с 21 по 30 июня. В них приняло участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран.