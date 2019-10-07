Упал с шестого этажа: 23-летний аргентинский футболист погиб на вечеринке
Медики не сумели спасти спортсмена.
Эсперон принадлежал Гремио / фото: gremio.net
В аргентинском Буэнос-Айресе умер футболист мексиканского клуба "Атланта" Эзекиль Эсперон.
Об этом сообщил таблоид The Sun. По информации источника, 23-летний спортсмен упал с шестого этажа во время вечеринки в районе трех часов ночи. Эсперон вместе с друзьями находился на балконе и в какой-то момент потерял равновесие. Падение случилось с шестого этажа. Медики доставили футболиста в больницу, но спасти его в итоге не удалось. Контракт полузащитника принадлежал бразильскому "Гремио", а за "Атлант" он выступал на правах аренды.
21:37 07/10/2019