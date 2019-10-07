Полуголая боксерша поцеловала соперницу и получила удар в ответ

Бродницка спровоцировала соперницу, поцеловав ее в губы. Между спортсменками началась потасовка, в которую пришлось вмешаться организаторам.



Поединок состоялся 4 октября. Победу раздельным решением судей добыла именно полячка. Аргентинская боксерша отказалась признавать свое поражение и показала средний палец Бродницкой.

