АБФФ хочет ужесточить лимит на легионеров
АБФФ планирует ужесточить лимит на легионеров. Об этом заявил председатель АБФФ Владимир Базанов.
– Сейчас мы будем пересматривать количество легионеров, которые будут присутствовать в клубах, сколько должно находиться игроков с белорусским паспортом. Потому что во главу угла все-таки нужно ставить национальную сборную.
- Вы сказали, что будут изменения по легионерам, по количеству молодых игроков.
– Не молодых, а игроков, которые были бы с белорусским паспортом.
- Можете приоткрыть завесу?
– Клубы нам должны подготовить свои предложения. Мы проводили исполком. На исполкоме последнем мы об этом сказали. Где-то в ноябре будем проводить следующее собрание, думаю, что там эти вопросы рассмотрим.
- И скорее всего будет ужесточение по легионерам?
– Я думаю, что да, – сказал Базанов.
Источник: tribuna.com
10:59 07/10/2019