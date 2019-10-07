АБФФ хочет ужесточить лимит на легионеров

– Сейчас мы будем пересматривать количество легионеров, которые будут присутствовать в клубах, сколько должно находиться игроков с белорусским паспортом. Потому что во главу угла все-таки нужно ставить национальную сборную.





- Вы сказали, что будут изменения по легионерам, по количеству молодых игроков.





– Не молодых, а игроков, которые были бы с белорусским паспортом.





- Можете приоткрыть завесу?





– Клубы нам должны подготовить свои предложения. Мы проводили исполком. На исполкоме последнем мы об этом сказали. Где-то в ноябре будем проводить следующее собрание, думаю, что там эти вопросы рассмотрим.





- И скорее всего будет ужесточение по легионерам?





– Я думаю, что да, – сказал Базанов.







