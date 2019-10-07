О Милевском: это до чего же это нужно было докатиться?

Артем Милевский нехотя бегал с молодыми пацанами в составе "Динамо-2" и слушал, как один болельщик весь матч истошно вопил: "Миля — лучшенький!", "Миля — родненький!", "Я за Милю пасть порву", и что-то еще в этом роде. Естественным было бы, чтобы после матча Милевский снял свою футболку и лично вручил ее странноватому фану. На деле получилось, все совсем не так. Уходя с поля после игры, Милевский обернулся и послал этого болельщика трехэтажным матом..





Когда-то у Милевского пропало уважение к окружающим. К партнерам по "Динамо", которые рядом с ним "пахали" до седьмого пота, а он тренировался в полсилы, получая бОльшие деньги. К главному тренеру Олегу Блохину, который при всей своей странности в поведении, достиг неимоверно бОльших высот, чем Миля и имел право говорить ему то, что считал нужным. И, наконец, к болельщикам, отношение к которым он продемонстрировал на примере упомянутого громогласного чудака.





Уважение... Милевский, с какого-то момента, перестал уважать всех. Естественно, все в ответ перестали уважать Милевского. Он стал героем шуточек и анекдотов. Он стал изгоем. Игрок, которого еще совсем недавно носили на руках, который играл против Англии на домашнем Евро, вдруг стал никем. Он ездил по кабакам и встречным полосам на своем "Феррари" с верным другом Денисом и злился на все и на всех.









Потом, он уехал и из "Динамо", и из Украины вообще. Скитался по турциям, где разбивал уже новую "Феррари", по хорватиям, где ездил пьяным за рулем, по российским тосно, где сидел на скамейке, по венгерским кишвардам, где просто пил кофе и скучал, пока, наконец, не осел в Беларуси. И вдруг стал играть, точнее не играть, а показывать, что для такого чемпионата как в этой стране, он таки да — мастер. Кстати, как только "Динамо" (Брест) возглавил серьезный специалист — Шпилевский, он сразу же выгнал Милевского из команды. "Шпиля, верни Милю!", — просили болельщики. Руководство клуба пошло у них на поводу и убрало Шпилю, вернув Милю, пишет pressball.by





А потом Милевский внезапно опять стал звездой. На то, что его "Динамо" не проходит дальше одной стадии в европейских кубках, как бы можно не обращать внимание. Главное — игра во внутренних соревнованиях, борьба за "золото", как в этом сезоне. Чудеса техники в турнире областного значения, который уже так упал в своем уровне, что некогда грозный БАТЭ разгромно уступает "Астане" (неважно, что во втором матче борисовчане забили два гола, все было решено в первой игре). Я уже не говорю о том, что учудило минское "Динамо" в противостоянии с "Зенитом" в Лиге Европы прошлого года.





Но, на этом фоне Милевский неожиданно стал намекать на себя в сборной Украины, а потом потихоньку критиковать некогда родной для себя клуб. Поначалу, казалось, он сопереживает. Слышались даже голоса о том, чтобы вернуть Милевского — он, дескать, все равно будет одним из лучших на поле. Однако никто возвращать его не собирался, как и звать в сборную. И Миля стал злиться, как он умеет это делать и как было описано в первом абзаце. Но, одно дело послать болельщика, другое дело сказать гадости о своем коллеге...









Когда-то БАТЭ играл выездной матч Лиги чемпионов против мадридского "Реала", и, после игры, кто-то из белорусов подошел к Раулю с просьбой обменяться футболками. Рауль показал известный жест, мол, холодно, давай в раздевалке. Белорус решил, что его вежливо послали и пошел себе в подтрибунное помещение. Через какое-то время раздался стук в раздевалку БАТЭ, на пороге был Рауль с футболкой. "Мы же договорились поменяться", — с улыбкой напомнил он. Футболиста БАТЭ позвали из душевой, тот подбежал к Раулю, сказал спасибо и взял заветную футболку с седьмым номером. Смотрят — Рауль не уходит. "А твоя футболка, парень? Мы же договорились!" — произнес Рауль. Немая сцена.





Это пример поведения профессионала, который относится с уважением к своим коллегам. То, что я услышал от Милевского о защитнике "Динамо" Артеме Шабанове — мало сказать резануло слух. Это опустило Милевского до уровня, откуда вряд ли возможен подъем. Унизить своего коллегу, да еще и из родного клуба, публично в эфире — до чего же это нужно было докатиться?





Я пропустил мимо ушей, слова Милевского о полузащитнике "Манчестер Сити" Александре Зинченко — грубоватое: "сынок" (кого ты сынком называешь?). Но откровенное хамство в сторону игрока родного клуба пропустить не смог. Так вести себя в отношении футболистов той команды, которая тебе дала путь в большой футбол — свинство. Еще раз повторю — свинство. И теперь понятно, что трижды правы были президент и тренеры "Динамо", которые не хотели работать с Милевским, при всех его талантах. Главный талант — в сердце.





Ты можешь не быть супертехнарем, но будь приличным человеком. Притом, что Шабанов играет на высшем уровне в еврокубках и в чемпионате. Он получил приглашение от "Динамо" и завоевал те позиции, которые имеет сейчас, исключительно своей работой. Более того, Шабанов — очень умный и техничный защитник. Да, у него есть проблемы со скоростью и прыжком, но точно такие же проблемы всегда были и у Милевского.





Артем Шабанов и Артем Милевский





Я советую Артему Шабанову не обращать внимание на якобы экспертные мнения списанных футболистов. Шабанов вместе с командой будет готовиться к очередной еврокубковой игре, а Милевский неделю может париться в бане до следующего матча чемпионата Беларуси. Потом Шабанов начнет подготовку к Португалии, а Милевский не будет делать ничего, потому что он не является игроком какой-либо сборной. Далее Шабанов будет уже тренироваться в ожидании весенней стадии еврокубков, а Милевский останется зимовать и ждать начала следующего чемпионата, потому что первенство Беларуси проходит по старинной системе "весна-осень".





Такова сейчас разница между Шабановым и Милевским. И такое положение вещей не поменяется в этой жизни никогда. Потому что, когда Шабанов будет заканчивать карьеру, о Милевском уже мало кто вспомнит.







