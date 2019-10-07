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Владимир Базанов: я за 16 команд в высшей лиге. Сейчас будем пересматривать количество легионеров, что будут присутствовать в клубах

Председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола" Владимир Базанов рассказал, какой видит высшую лигу в ближайшем будущем.

- Вы больше приверженец классической схемы, когда 16, может быть 18 команд, или экспериментальных — 8, 10, 12 команд?

- Конечно я приверженец классической схемы — 16 команд. Когда было 12, мы сразу теряем, если в среднем 30 игроков, 120. Пусть даже там будет 40 легионеров, но 80 наших ребят не будут соревноваться с командами высшей лиги. Естественно это плохо.

Сейчас мы будем пересматривать количество легионеров, которые будут присутствовать в клубах, сколько должно находиться игроков с белорусским паспортом. Потому что во главу угла все-таки нужно ставить национальную сборную.

- Вы сказали, что будут изменения по легионерам, по количеству молодых игроков.

- Не молодых, а игроков, которые были бы с белорусским паспортом.


- Можете приоткрыть завесу?

- Клубы нам должны подготовить свои предложения. Мы проводили исполком. На исполкоме последнем мы об этом сказали. Где-то в ноябре будем проводить следующее собрание, думаю, что там эти вопросы рассмотрим.

- И, скорее всего, будет ужесточение по легионерам?

- Я думаю, что да, — сказал Базанов в программе "Неделя спорта" на СТВ.
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