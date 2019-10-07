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Женская сборная Беларуси U-23 стала четвертой на ЧМ по баскетболу

Белорусская команда заняла четвертое место на чемпионате мира по баскетболу 3х3 среди игроков до 23 лет, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БФБ.

Фото ФИБА

В матче за третье место белоруски уступили француженкам (14:20). В борьбе за первое место японские баскетболистки обыграли российских (19:14).

В состав белорусской команды вошли Арина Мосько, Анна Лаппо, Наталья Горбачева и Анастасия Сущик. На групповом этапе дружина победила сверстниц из Доминиканской Республики (22:12), Индонезии (20:13) и Чехии (21:11), но уступила россиянкам (12:15). В четвертьфинале подопечные Юрия Волка уверенно обыграли представительниц Монголии (21:10), затем уступив в полуфинале японкам (9:16).

Результат соревнований прокомментировал тренер женской сборной Беларуси Юрий Волк:


– Данное достижение важно для нас вдвойне, не только из-за самого факта попадания в четверку сильнейших команд планеты, но и из-за очков рейтинга 3х3, который получит Беларусь после этого турнира. Такая весомая прибавка в баллах поможет нам приблизиться к главной цели – попаданию на Олимпийскую квалификацию.
Андрей Гаврон
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