Женская сборная Беларуси U-23 стала четвертой на ЧМ по баскетболу

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В матче за третье место белоруски уступили француженкам (14:20). В борьбе за первое место японские баскетболистки обыграли российских (19:14).





В состав белорусской команды вошли Арина Мосько, Анна Лаппо, Наталья Горбачева и Анастасия Сущик. На групповом этапе дружина победила сверстниц из Доминиканской Республики (22:12), Индонезии (20:13) и Чехии (21:11), но уступила россиянкам (12:15). В четвертьфинале подопечные Юрия Волка уверенно обыграли представительниц Монголии (21:10), затем уступив в полуфинале японкам (9:16).





Результат соревнований прокомментировал тренер женской сборной Беларуси Юрий Волк:









– Данное достижение важно для нас вдвойне, не только из-за самого факта попадания в четверку сильнейших команд планеты, но и из-за очков рейтинга 3х3, который получит Беларусь после этого турнира. Такая весомая прибавка в баллах поможет нам приблизиться к главной цели – попаданию на Олимпийскую квалификацию.







