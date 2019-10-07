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Лионель Месси забил первый гол в сезоне.





Месси стал первым игроком в XXI веке, который забивает уже в 16 сезонах подряд.





Первый свой гол в чемпионате Лер забил 1 мая 2005 года Альбасете в возрасте 17 лет и 10 месяцев. Всего же Месси стал автором 420 голов в Ла Лиге.





Отметим, что Барселона разгромила Севилью 4:0.



