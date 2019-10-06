«Настолько уставшим еще не был». Арямнов выиграл турнир в Сан-Марино





На помост Андрей выходил 6 раз. Поднял в рывке 165 кг, в толчке 195 кг. Сумма двоеборья — 360 кг. Несмотря на не самые тяжелые веса (на ЧМ борисовчанин поднял 426 килограмм в сумме), Арямнов признался, что сильно устал:





— Чрезвычайная слабость. Нагрузка до и после чемпионата мира сумасшедшая. Организм отказывался выступать, но тренеры уговорили выйти на помост. Думаю, схожу на разминку, посмотрим, что будет. В итоге поляк снялся с соревнований из-за травмы, и я стал первым. Настолько уставшим не чувствовал себя никогда, — признался спортсмен.









На лицензионных соревнованиях в Сан-Марино белорусы поднимались на пьедестал 7 раз. Золотые медали также у Евгения Тихонцова (96 кг), Эдуарда Зезюлина (свыше 109 кг) и Дарьи Наумовой (76 кг). Серебро в активе Вадима Лихорада (73 кг), Петра Асаенка (81 кг), Дины Сазановец (76 кг). Ближайший турнир у наших «тяжей» — Аlexander Cup в Гродно в ноябре.