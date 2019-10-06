Сексуальные домогательства в обмен на попадание в сборную: скандал в США
Федеральная прокуратура Нью-Йорка расследует случаи сокрытия жалоб о сексуальных домогательствах в Федерации плавания США.
Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на The Wall Street Journal, речь идет об игнорировании жалоб со стороны спортсменов на домогательства сексуального характера со стороны тренеров в обмен на попадание в сборную страны и на международные соревнования.
Предположительно, нарушения замалчивались ради сохранения репутации организации в течение нескольких лет.
— Сама система разработана таким образом, что вам не захочется сообщать о правонарушении, — сказал один из участников расследования.
Кроме того, Федерацию плавания США заподозрили в сокрытии части доходов от налогообложения.
16:37 06/10/2019