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Сексуальные домогательства в обмен на попадание в сборную: скандал в США

Федеральная прокуратура Нью-Йорка расследует случаи сокрытия жалоб о сексуальных домогательствах в Федерации плавания США.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на The Wall Street Journal, речь идет об игнорировании жалоб со стороны спортсменов на домогательства сексуального характера со стороны тренеров в обмен на попадание в сборную страны и на международные соревнования.

Предположительно, нарушения замалчивались ради сохранения репутации организации в течение нескольких лет.



— Сама система разработана таким образом, что вам не захочется сообщать о правонарушении, — сказал один из участников расследования.


Кроме того, Федерацию плавания США заподозрили в сокрытии части доходов от налогообложения.

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