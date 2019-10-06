Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на The Wall Street Journal, речь идет об игнорировании жалоб со стороны спортсменов на домогательства сексуального характера со стороны тренеров в обмен на попадание в сборную страны и на международные соревнования.





Предположительно, нарушения замалчивались ради сохранения репутации организации в течение нескольких лет.













— Сама система разработана таким образом, что вам не захочется сообщать о правонарушении, — сказал один из участников расследования.









Кроме того, Федерацию плавания США заподозрили в сокрытии части доходов от налогообложения.