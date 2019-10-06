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Жена главы селекционного отдела ЦСКА извинилась перед Ганчаренко

Супруга главы селекционной службы московского футбольного клуба ЦСКА Максима Дюкова Людмила, которая ранее выступила с жесткой критикой белорусского тренера, принесла ему извинения.


После второго поражения в Лиге Европы женщина, не сдерживая эмоции и не стесняясь в выражениях, раскритиковала работу Виктора Ганчаренко в своем Instagram.

Однако затем принесла извинения Ганчаренко, с также своему супругу и руководству ЦСКА за сложившуюся ситуацию.

"Мне очень стыдно за произошедшее", – написала Дюкова в Facebook. Она признала, что позволила себе "неподобающе комментировать" игру клуба, а также "ставить под сомнения достижения" его тренера. Свою реакцию она объяснила "женскими эмоциями", причиной которых стал результат матча Лиги Европы. 
Sputnik
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