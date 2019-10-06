











Руководители ВТБ обсуждали и вариант с приглашением бывшего тренера "Рубина" Курбана Бердыева. Сейчас его назначение в "Динамо" уже не так очевидно, как несколько недель назад, но вероятность сохраняется.





В числе прочих рассматривались кандидатуры Михаила Галактионова, Рашида Рахимова, Массимо Карреры и Владимира Ивича, известного по работе в ПАОК и "Маккаби" из Тель-Авива. Однако сейчас приглашение кого-то из этих тренеров в "Динамо" маловероятно.





Скорее всего, до назначения нового главного тренера руководить командой будет возглавляющий молодежку "Динамо" Кирилл Новиков, передает "Бизнес Online".



