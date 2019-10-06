Брестское "Динамо" вырвало у "Немана" победу — 1: 0
Брестское "Динамо" вырвало победу у гродненского "Немана". Матч 24 тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги прошел в субботу, 5 октября в Гродно и закончился в пользу гостей — 1:0. При этом единственный и победный гол в этой игре брестчане забили лишь на 80-й минуте, передает "Еврорадио".
Солигорский "Шахтер" у себя дома разгромил жодинское "Торпедо-БелАЗ" — 3:0, а БАТЭ с таким же счетом победил "Слуцк".
Ранее, 4 октябре сыграли "Городея" и "Минск" — 1:2.
Сегодня 24 тур закончится матчами "Ислочь" — "Динамо" (Минск), "Энергетик-БГУ" — "Витебск", "Гомель" — "Дняпро". В матче "Торпедо" (Минск) — "Славия" будет засчитан технический результат — 0:3.
Лидером турнирной таблицы остается брестское "Динамо", которое имеет 61 очко. Далее идет "Шахтер" с 57 очками и БАТЭ, у которого 56 очков.
14:37 06/10/2019