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Брестское "Динамо" вырвало у "Немана" победу — 1: 0

Брестское "Динамо" вырвало победу у гродненского "Немана". Матч 24 тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги прошел в субботу, 5 октября в Гродно и закончился в пользу гостей — 1:0. При этом единственный и победный гол в этой игре брестчане забили лишь на 80-й минуте, передает "Еврорадио".

Солигорский "Шахтер" у себя дома разгромил жодинское "Торпедо-БелАЗ" —  3:0, а БАТЭ с таким же счетом победил "Слуцк".

Ранее, 4 октябре сыграли "Городея" и "Минск" —  1:2.

Сегодня 24 тур закончится матчами "Ислочь" —  "Динамо" (Минск), "Энергетик-БГУ" —  "Витебск", "Гомель" —  "Дняпро". В матче "Торпедо" (Минск) —  "Славия" будет засчитан технический результат —  0:3.

Лидером турнирной таблицы остается брестское "Динамо", которое имеет 61 очко. Далее идет "Шахтер" с 57 очками и БАТЭ, у которого 56 очков.
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