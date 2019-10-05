Украинский журналист резко ответил на критику Хацкевича

Ранее белорусский специалист обвинил Франкова и Андрея Шахова к предвзятому отношению к нему и клубу "Динамо".





В принципе, ждал чего-то в этом роде, но надеялся, что ХАНу все же хватит ума промолчать. Увы. Комментировать сие — ниже любого достоинства, в том числе и потому, что в этом возрасте человек уже не поумнеет. Только два замечания.





1. Я физически не мог ничего спрашивать и тем более находиться в центре внимания после "Янг Бойз" по очень простой причине: оба матча я смотрел по ТВ, меня не было в Швейцарии, и даже в Киеве я не выезжал из редакции Футбола. Это легко проверить. Тупит либо Хацкевич, либо кто-то из его якобы друзей, которые все это время нашептывали ему на ухо. Ну, вы знаете: ты красавец и д’Артаньян, до величия один шаг, но кругом враги.





2. Фундаментальный вопрос: а на кой ляд Франкову и Шахову (всюду обвиняемым в продинамовской позиции, к слову) критиковать игру клуба? Нам что, делать не фиг?! Нечем заняться? Или мы злобные карлики, которые получаем удовольствие от посягательств на светлый облик ХАНа?









Может, Игорь Суркис нам заказывал материалы такого рода? Так вы, уважаемый, не вертите пятой точкой, а так и скажите: Суркис платил Франкову и Шахову за критические статьи против Хацкевича персонально. Скажите, а мы вместе с читателями, зрителями, болельщиками весело поржем!









Короче. Блистательный полузащитник и, быть может, неплохой человек, но никакущий тренер-неудачник, слившийся на всех своих рабочих местах и сливший все свои команды, работавший так долго лишь из-за долготерпения и доброты работодателей! Слышите меня? Найдите себе клуб или сборную, добейтесь с ними успеха и после этого будете раскрывать рот. В данный момент вы просто клоун-неудачник, усугубляющий своё положение неадекватными высказываниями.





Вы ничего не поняли. Вы ничему не научились. Жаль, но вам с этим жить, — написал журналист в телеграме.



