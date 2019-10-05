Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Ты меня уважаешь? Конор Макгрегор предстанет перед судом

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор предстанет перед судом 11 октября в связи с обвинениями в нападении.


Об этом сообщает Independent.ie.

31-летний спортсмен ответит за атаку на пожилого посетителя паба в апреле 2019-го. Макгрегору грозит тюремное заключение сроком до шести месяцев и штраф в 1500 евро.

В августе в сети было опубликовано видео, снятое с камеры наблюдения, установленной в баре. На кадрах Макгрегор атаковал одного из посетителей заведения. Боец вышел из себя после того, как мужчина отказался пить виски марки Макгрегора Proper Twelve.

У Макгрегора неоднократно возникали проблемы с законом. 11 марта боец разбил телефон фаната, который хотел его сфотографировать, пишет ru.oxu.az

Ирландца арестовали после инцидента за попытку ограбления. Также он столкнулся с гражданским иском от пострадавшего фаната, собиравшегося получить 12 тыс долларов от Макгрегора в качестве компенсации. Оба процесса разрешились в пользу Макгрегора.

Накануне турнира Абсолютного бойцового чемпионата (UFC) в апреле 2018-го Макгрегор атаковал автобус со спортсменами-участниками бойцовского вечера. Ирландец был арестован и предстал перед судом, который обязал его пройти курс управления гневом и выполнить общественные работы.

В последний раз Макгрегор выступал в октагоне в октябре 2018-го. Тогда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову в поединке за пояс UFC в легком весе. Макгрегор - бывший чемпион организации в двух весовых категориях.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru