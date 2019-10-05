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Недосекову не хватило 2 см до медали чемпионата мира

Белорус Максим Недосеков занял четвертое место в прыжках в высоту на чемпионате мира в Дохе (Катар), сообщает Sputnik.

Сегодня состоялся финал соревнований по прыжкам в высоту. Золото ЧМ завоевал местный легкоатлет Мутаз Эсса Баршим – он взял высоту 2,37 м. На вторую ступень пьедестала поднялся россиянин Михаил Акименко (2,35). Бронзу выиграл его соотечественник Илья Иванюк (2,35).

Белорусский прыгун Максим Недосеков с первой попытки справился с 2,33 м., но не смог взять 2,35 и 2,37.

К слову, на легкоатлетическом матче Европа – США, который Минск принимал в начале сентября, Недосеков стал первым с высотой 2,35 м.

На чемпионате мира белорусские спортсмены пока не выиграли ни одной медали. 
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