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Жена работника ЦСКА жестко раскритиковала Гончаренко

Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила Дюкова раскритиковала главного тренера команды белоруса Виктора Гончаренко.


Меня он никогда не радовал. Он [проиграл] прошлый сезон полностью. А сейчас выезжает на ошибках соперников. Я не стала говорить это при неудачах, я это говорю давно уже. Пацаны все хоть и неизвестные, но все в порядке. И он принимает решения, когда пацаны, которые в порядке, тупо проседают по лавкам, потому что играть он ставит по личному отношению, а не по боевой готовности.

Знаю гораздо больше, чем вы, сидя на трибунах и крича, что мы не "Спартак". Только потому, что у нас такой [крутой] тренер, мы проиграли всю вторую половину сезона и остались без Лиги чемпионов и денег, а ЦСКА в них нуждался, как никто другой, потому что мы нищие. Просто потому, что он боится брать на себя какую-либо ответственность.


Просто он обыграл "Реал" и в свете этой заслуги выглядит топчиком, и все так были на кураже после этого, что, видимо, и не заметили, как мы оказались в заднице, — написала Дюкова в своем инстаграме.

Добавим, после критики со стороны болельщиков "армейцев" Людмила скрыла свой аккаунт.
"Прессбол"
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