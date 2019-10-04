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Умер известный белорусский тренер по спортивной гимнастике Викентий Дмитриев

В возрасте 89 лет скончался заслуженный тренер СССР по спортивной гимнастике, заслуженный тренер БССР, заслуженный учитель Беларуси Викентий Дмитриев, информировали в пресс-службе Министерства спорта и туризма, пишет БЕЛТА.

Работу тренером Викентий Дмитриев начал в 1956 году после того, как закончил карьеру из-за травмы. В 1958 году выпустился из Витебского техникума физкультуры. Трудился в спортивном клубе "Динамо" (Витебск). В 1964 году его подопечная Лариса Петрик победила на Всесоюзных соревнованиях.

Фото Министерства спорта и туризма

Был тренером сборной СССР по спортивной гимнастике на Олимпийских играх 1968 и 1972 годов. В 1968 году на Олимпийских играх в Мехико Лариса Петрик стала чемпионкой в командных соревнованиях и в вольных упражнениях, а также завоевала бронзу в упражнениях на бревне.

Викентий Дмитриев воспитал и заслуженного мастера спорта СССР, чемпионку СССР, Европы и мира по спортивной гимнaстике, победительницу Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года Тамару Лазакович.


Еще одной прославленной подопечной заслуженного тренера была Татьяна Аржанникова, ставшая победительницей чемпионата мира в командном первенстве 1978 года.

Викентий Дмитриев был удостоен ордена Трудового Красного Знaмени, ордена "Знак Почета", звания почетного грaжданина Витебска и Чикаго.
sb.by
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