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Уж невтерпеж: Лукашенко снова про общую Олимпиаду с Украиной

Глава Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина и Беларусь могут в будущем совместно претендовать на проведение Олимпийских игр.


"Президент Украины предлагает нам вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам вообще на Олимпийские игры. Это нам под силу, для двух стран под силу", - сказал он, выступая в пятницу в Житомире на Втором форуме регионов Украины и Беларуси.


Однако следует отметить, что в истории Олимпийский игр такой практики нет - соревнования проходят не только в одной стране, но, как правило, в одном городе. Так что непонятно на что он вообще рассчитывает.


Но больше всего в этой затее пугает то, что в 2020 году летняя Олимпиада пройдет в Токио, в 2024-м - в Париже, в 2028-ом - в Лос-Анджелесе. Таким образом, речь может идти об Олимпиаде не ранее 2032 года. 

И что, Лукашенко планирует задержаться при власти еще как минимум на три срока? 
"Белорусский партизан"
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