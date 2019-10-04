— В школе вы преподаете физкультуру?





— Да. И еще веду, как это называется по-русски, «продленку». Дети заканчивают учиться в 11.30. Потом с ними надо делать уроки, заниматься спортом, хобби... Когда перестала играть, пошла учиться, чтобы подтвердить квалификацию. В дипломе у меня было написано, что я могу работать учителем физкультуры и воспитателем в детском саду. Здесь же обозначили, что могу вести только физкультуру. А чтобы трудиться воспитателем, нужно было отучиться дополнительно. 30 июня я окончила учебу и получила «корочки».





У нас в школе от семидесяти до ста детей. Уже десять лет здесь. Работа очень нравится. Дети разные. Есть трудные, есть ласковые. Но все равно это по душе, – сказала Тиханович.