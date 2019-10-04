



Наши парни выглядели далеко не так браво, как еще недавно. Квалификацию техком ИААФ задрал аж до 2,31, но состязания прервали, когда обозначилась дюжина лучших. 18 прыгунов (всего стартовал 31 атлет) преодолели 2,26, в том числе Максим Недосеков и Дмитрий Набоков. Но не сразу: Макс — со второй попытки, Дима — с третьей. Неуверенность оказалась не случайной. На высоте 2,29 "забаранили" восьмеро, и наши среди них. К десяти, взявшим 2,29, добавили дуэт лакилузеров — пуэрториканца Риверу и Недосекова. До сегодняшнего финала у Макса было трое суток, чтобы обрести присутствие духа и реализовать наработанное. Все же он лидер мирового сезона с прыжком на 2,35.









Набокову 23. БФЛА представляет его как звезду, хотя по достижениям на топ-турнирах он даже не середняк. В мае 2018-го Дмитрий побил в Бресте рекорд страны четвертьвековой давности — 2,36. И на допинг его вроде бы проверили. Но теперь, после инцидента с чемпионкой мира, можно говорить о вариантах... Набоков — типичный "домашний герой", за ним не числится ни одного подвига во взрослом спорте. В 2016-м он не поехал в Портленд на ЧМ в залах. Тем же летом замыкал таблицы чемпионата Европы (2,09) и Олимпийских игр (2,17). В 2017-м не отобрался на ЧМ в Лондон. После него зимой пропустил еще один ЧМ в помещениях, но во время него прыгнул в Минске на 2,32. После рекорда спустился на 2,20. Его повезли в Берлин на ЧЕ, там он не вышел в сектор. Минувшей зимой — операция на стопе. Летом дважды взял 2,30 на второстепенных турнирах. На командном ЧЕ в Саннесе — 2,18. Ему позволили пропустить чемпионат страны — полагаю, медвежья услуга. На матче Европа — США — 2,26, в Дохе — 2,22 и 2,26 с третьих попыток, 18-е место. Звездная карьера? Не пора спуститься на землю?



